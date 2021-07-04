والدة طفلة بضمور العضلات: المدارس بترفض قبول ولادنا والحمدلله الريس سمعنا

قالت سالي سمير، والدة الطفلة آيسل، المصابة بمرض ضمور العضلات، إن ابنتها كانت طبيعية حتى 3 شهور، ولكن بعدها كانت الحركة غير متزنة، مما استدعى الكشف عليها، وإجراء رسم عصب لها، للتعرف على سبب عدم اتزان الحركة عندها، فاكتشف الأطباء أن لديها ضمور العضلات من النوع الثاني.

وأضافت «سمير» خلال استضافتها في برنامج «الحياة اليوم» اليوم الأحد، المذاع على فضائية «الحياة» وتقدمه الإعلامية لبني عسل، «حسينا إننا انتصرنا وفرحة ما بعدها فرحة بعد ما الرئيس عبد الفتاح السيسي قال إن الدولة هتتكفل بعلاج أطفالنا، الحمد لله الريس سمع صوتنا وإحنا مهما شكرنا مش هنوفيه حقه، السيسي أول رئيس اتكلم عن المرض ده. ياريس كمل جميلك عاوزين نعالج ودلانا خاصة قبل عمر سنتين لأنهم بيضيعوا قدام عيننا».

وأوضحت والدة الطفلة آيسل المصابة بضمور العضلات، أن المدارس تخشى قبول مرضى ضمور العضلات، على الرغم من أن نسبة ذكائهم تكون 120% وهي نسبة عالية، ولكنهم يخافون من رعايتهم، متمنية إيجاد علاج لهؤلاء المرضى من خلال التأمين الصحي الشامل، مشيرة إلى أنها تتمنى أن تتحرك ابنتها أمامها بشكل طبيعي.

بينما قالت إسلام عز، والدة الطفل فهد، المصاب بضمور العضلات، إن نجلها أصبح غير قادر على الجلوس بشكل صحيح، مما دفعها للذهاب إلى طبيب مخ وأعصاب، وتم اكتشاف إصابته بضمور عضلي، متابعة وهي تبكي: «نفسي أِشوف ابني ماشي على رجله».