مصدر أمني ينفي قيام أحد الشرطيين بسحب رخصة قيادة سيدة من أجل ركن الونش

نفى مصدر أمني صحة ما جاء بمقطع فيديو لإحدى السيدات زعمت خلاله قيام أحد رجال الشرطة بإدارة مرور دمياط، بطلبه تحريك سيارتها لركن «الونش» مكانها، وسحب رخصة القيادة الخاصة بها بدعوى ارتكابها مخالفة (انتظار خاطىء).

وأشار المصدر إلى أن ما جرى تناوله فى هذا الشأن عارٍ تمامًا من الصحة جملة وتفصيلاً، وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه أثناء قيام الضابط المذكور بتسيير الحركة المرورية بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة أول دمياط تلاحظ له انتظار خاطىء لإحدى السيارات قيادة «الشاكية» فطلب منها التحرك لعدم تعطيل الحركة المرورية، فقامت بالسير مسافة 30 متر وتوقفت بالانتظار الخاطىء مرة أخرى، فتوجه إليها وسحب رخصة القيادة الخاصة بها لعدم اتباع تعليمات المرور والانتظار الخاطىء، وبالفحص تبين انتهاء مدة رخصة التسيير.