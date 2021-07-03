«الداخلية» تواصل التسهيل على الراغبين في الحصول على الخدمات الشرطية

واصلت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، اتخاذ الإجراءات اللازمة، التي من شأنها تسهيل وتيسير الخطوات الإدارية والتنظيمية؛ بما يتماشى مع احترام حقوق الإنسان وصون كرامته، وذلك من خلال رصد الحالات الإنسانية من المترددين على كافة الأقسام التابعة للإدارة بالمحافظات المختلفة؛ لتقديم كافة التيسيرات لهم لتسهيل حصولهم على الخدمات الشرطية.

واستقبلت أقسام الإدارة المختلفة على مستوى الجمهورية، عددًا من الحالات المرضية والإنسانية وغيرها بمقرات الأقسام، وتم اتخاذ الإجراءات الخاصة بهم، مع مراعاة كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية التي تنفذها وزارة الداخلية داخل كافة الجهات الشرطية، ضمن الخطة المتكاملة المتبعة؛ للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

يأتي ذلك في إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة إلى مراعاة حقوق الإنسان، والتيسير على المترددين الراغبين في الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية، خاصةً كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة.

وأكدت الوزارة، مواصلة اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها التسهيل والتيسير على المترددين حال ترددهم على كافة المواقع الشرطية، كأحد الثوابت الجوهرية التي ترتكز عليها المنظومة الأمنية المعاصرة.