المتحدث العسكري: استراتيجية التطوير تضمن امتلاك «قوة الردع»

أكد العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ، المتحدث العسكري الرسمي للقوات المسلحة، أن القوات المسلحة المصرية، تعمل على تنفيذ استراتيجية شاملة لتطوير وتحديث جميع الأفرع الرئيسية، ومواكبة التطور المتسارع في نظم وأساليب القتال، وتنويع مصادر التسليح، بما يمكنها من تنفيذ كل المهام، تحت مختلف الظروف على كل الاتجاهات الاستراتيجية.

وأضاف «عبد الحافظ»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، اليوم، أن أعمال التطوير في القوات البحرية، اشتملت على إنشاء الأسطولين الشمالي والجنوبي، لتأمين مسرح العمليات البحري، بنطاق البحرين المتوسط والأحمر، وإضافة أحدث القطع البحرية، بما يعزز من القدرات الهجومية والدفاعية للقوات البحرية.

ولفت إلى أن التطوير تضمن أحدث أجيال الطائرات من المقاتلات متعددة المهام، ومنها طائرات الرافال وغيرها، القادرة على الوصول للأهداف المخطط لها، تحت مختلف الظروف.

واستطرد: «بالإضافة إلى تأهيل وتطوير الفرد المقاتل، باعتباره الركيزة الأساسية لنجاح استراتيجية التطوير والتحديث بالقوات المسلحة».

وواصل: «كل ما سبق من تطوير، يضمن امتلاك القوات المسلحة لقوة الردع».