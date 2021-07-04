«بنك مصر» يحذر عملائه من النصب: تحديث البيانات عبر الفروع وليس الهاتف

نصح «بنك مصر» عملائه، بعدم إعطاء أي بيانات بنكية متعلقة بحساباتهم لمن يطلبها منهم عبر الهاتف المحمول بحجة تحديث البيانات، وذلك تجنبا لتعرضهم للنصب أو الاحتيال.

وقال البنك، في فيديو توعوي حديث له، إن تحديث البيانات الخاصة بالعميل يحدث من خلال فروع بنك مصر، ولا يتم عبر الهاتف المحمول، أو أي طريقة أخرى.

عدم الإفصاح عن الرقم السري المتغير (OTP)

وطالب البنك عملائه، بعدم الإفصاح عن الرقم السري المتغير (OTP) المرسل من البنك على التليفون المحمول الخاص بالعميل والمسجل في البنك، لاستخدامه في الشراء عبر الإنترنت، بالإضافة إلى عدم مشاركة كود تفعيل خدمات بنك مصر الإلكترونية، ورمز التحقق (CVV2) وهي 3 أرقام مسجلة بشكل واضح على ظهر الكارت، مشددا على عدم الإفصاح عن أرقام الكارت المصرفي وتاريخ انتهائه نهائيا.

الحصول على جائزة الريادة في الابتكار الرقمي من شركة IDC العالمية

واستطاع «بنك مصر»، الحصول على جائزة الريادة في الابتكار الرقمي– مصر 2021 من شركة IDC العالمية للأبحاث، التي تُعد المزود العالمي الرائد لدراسات السوق والخدمات الاستشارية والفعاليات الخاصة بأسواق تقنية المعلومات والاتصالات والتقنيات الاستهلاكية.

وأطلقت الشركة جوائز IDC CIO Awards 2021 لتكريم الجهود التي يبذلها قادة تكنولوجيا المعلومات البارزون في مصر، في إطار وضع التصور الكامل لمبادرات التحول الرقمي في مصر، سعيا لترسيخ قواعد ريادة الأعمال وتقديم استراتيجيات مميزة لتكنولوجيا المعلومات.

وتجدر الإشارة إلى أنَّ جائزة الريادة في الابتكار الرقمي التي حصدها «بنك مصر» اعتمدت على 3 محاور رئيسية للتحكيم؛ الأول: رؤية البنك التي تشمل رؤية الابتكارات طويلة المدى، وثانيا: تشجيع إنشاء الفرق الموهوبة، وثالثا: تقديم حلول تقنية مبتكرة لتحديات الأعمال المختلفة.