تفاصيل متحور جديد لكورونا منتشر فى أمريكا.. أخطر من «دلتا»

أثار ظهور متحور جديد لفيروس كورونا القلق في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك لقدرته على إضعاف فاعلية الأجسام المضادة التي تفرزها اللقاحات الحالية أو عدوى فيروس كورونا السابقة.

كما أقلق هذا المتحور بعض المراقبين لتفوقه من حيث الخطورة على متحور «دلتا» واسع الانتشار، بحسب ما أفادت إحدى المجلات الطبية المرموقة وفقا لما نقلته قناة «العربية».

وفيما يلى تفاصيل عن المتحور الجديد

1- يمتلك القدرة على الهرب تماماً من الأجسام المضادة وحيدة النسيلة (monoclonal antibodies) المستخدمة في العيادات.

2- يعمل على تقليل فعالية الأجسام المضادة من بلازما الأشخاص الذين تم تلقيحهم.

3- يعتمد على استراتيجية غير مباشرة وغير مألوفة للهروب والمراوغة.

4- ظهر المتحور في مايو 2020 في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

5- زاد عدد حالاته بسرعة خلال الصيف الجارى وانتشر في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى 34 دولة أخرى على الأقل.

6- يقلل فعالية تحييد البلازما ضد المتحور المثير للقلق بمقدار 2 إلى 3.5 أضعاف.

7- يصيب المتحور الجديد الخلايا المستهدفة من خلال البروتين السكري

8- يقلل من نشاط 14 من أصل 34 من الأجسام المضادة، بما في ذلك الأجسام المضادة في المرحلة السريرية.

جدير بالذكر أن التحورات نشأت في جميع أنحاء العالم، حيث شوهد المتحور «بي 117» أو «ألفا» لأول مرة في إنجلترا، كما تم رصد سلالة «بي 1.135» أو «بيتا» لأول مرة في جنوب أفريقيا، وشوهد متغير «دلتا»، المعروف أيضاً باسم «بي 1.617.2»، لأول مرة في الهند.

فيما أطلقت الولايات المتحدة العديد من السلالات الخاصة بها، بما في ذلك سلالة «بي 1.427» أو «إبسيلون» التي شوهدت لأول مرة في كاليفورنيا.

يشار إلى أن اللقاحات الحالية تحمى جيداً ضد جميع سلالات كورونا حتى الآن، لكن هذا قد يتغير في أي لحظة مع ظهور متحورات جديدة.