مستشار الرئيس يكشف حقيقة انتشار سلالات جديدة من كورونا في مصر

كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، حقيقة انتشار سلالات هندية متحورة من فيروس كورونا المستجد، في مصر، موضحًا أنه عندما كُشفت السلالة الجديدة في الهند، قامت مصر بإجراءات احترازية شديدة للغاية على كل الوافدين وكل الموانئ البحرية والبرية والجوية بقدر المستطاع من أجل منع دخول أي تحورات جديدة لمصر.

وأضاف «تاج الدين»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حضرة المواطن»، مع الإعلامي سيد علي، على شاشة «الحدث اليوم»، أن هناك احتياطات احترازية تنفذ مع القادمين لمصر سواء مصريين أو أجانب للحد من الوصول لأي سلالات أخرى، «مصر مرت بذروة الموجة الثالثة لفيروس كورونا، وفيه انخفاض في عدد الحالات»، لكنه أكد في الوقت ذاته أن الإصابات ما زالت موجودة، والوقاية والاحتراز مهم للغاية.

وأشار مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إلى أنه حتى هذه اللحظة لا يوجد تأثير واضح سلبي يؤكد أن هناك سلالات جديدة دخلت مصر حتى هذه اللحظة، مضيفا «أنا ماقدرش أقول اللي عملناه ده سوف يمنع أي تحور أو وصول أي سلالات متحورة»، مؤكدًا في الوقت ذاته أن الموجة الثالثة لم تنتهِ، لكنها تصاعدت حتى وصلنا لعدد كبير ثم وصلنا لمرحلة ثبات الأعداد وهي ما تُسمى مرحلة الذروة.

وعن تسميتها بمرحلة الذروة، أوضح الدكتور محمد عوض تاج الدين، أن تعداد المصابين على مستوى البلد يّثبت لعدة أيام ثم نبدأ بالانخفاض، وهذا أمر واضح جدًا من البيانات التي تعلن من قبل وزارة الصحة والسكان يوميًا، «احنا في الجزء النازل من الموجة الثالثة، بس لسة موجودة ولم تنتهِ».