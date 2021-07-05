محافظ الفيوم: تطوير 9 قطاعات خدمية بـتكلفة 10 مليارات ضمن «حياة كريمة»

قال الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، إنه في إطار مشروعات «حياة كريمة» داخل المحافظة، بدء تطوير مركزي «إطسا ويوسف الصديق»، لما يمثلانه من إجمالي المحافظة بنحو 30% من مساحتها، وأنهما الأكثر احتياجا ويوجد بهما 20 قرية.

وأضاف «الأنصاري» خلال مداخلة عبر برنامج زوم في برنامج «كلمة أخيرة» اليوم الأحد، المذاع فضائية «on» وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أن المركز سيتم إنشاء البنية التحتية والخدمية فيه، مع فتح مراكز تنمية للمواطنين لأن التنمية ليس مبان فقط، بل تنمية من خلال توطين محلي للصناعات والزراعات المحلية، وهذا ما تتبعه المبادرة من خلال مشاركة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأكد محافظ الفيوم، أن التركيز على 9 قطاعات أساسية، أبرزها المياه والتعليم والصرف الصحي والطب البيطري وخدمات المواطنين، بتكلفة تتجاوز 10 مليارات جنيه في مركزين فقط من أصل 6، لافتًا إلى أن المحافظة بالكامل في عقود سابقة كان مخصص لها نصف مليار جنيه فقط.

وأشار «الأنصاري» إلى أن المراكز الأربعة الأخرى، سيتم تأهيلهم لدخول مشروعات حياة كريمة، بحيث يتم تركيب المشروعات فيها بالترتيب دون الحاجة لإهدار المال كما كان يحدث في السنوات السابقة.

وأوضح محافظ الفيوم، أن المحافظة مخطط لها الدخول ضمن مبادرة سكن كريم، لرفع كفاءة بيوت بعض المواطنين الأكثر احتياجا.

وذكر محافظ الفيوم، أنه يتم الاعتماد على العمال بكل محافظة من أجل تشغيل أهلها مع اللجوء لاستقدام عمال من محافظات أخرى في حالة عدم تواجد كفاءات فيها.