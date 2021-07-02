ليست من الفيوم.. تفاصيل جديدة في واقعة «فتاة الكارو»

أثارت «فاطمة» التي اشتهرت إعلامياً بـ «فتاة الفيوم» جدلاً واسعاً بعدما ظهرت خلال مقطع فيديو مدته 4 دقائق تتعرض للتحرش والضرب من طفلين آخرين بنفس عمرها، والذين تناوبا الإمساك بها حتى يشتتا انتباهها، حيث طالب الكثيرين بسرعة ضبط المتحرشين، فيما انتشرت قوات أمن الفيوم تمشط شوارع منطقة المسلة بمحافظة الفيوم، ونشرت عناصرها في المناطق المحيطة بها بحثاً عن الأطفال الثلاثة، حتى تم ضبطهم فجر اليوم الجمعة، واصطحابهم إلى قسم شرطة أول الفيوم، تمهيداً لفتح تحقيق في الواقعة والتأكد من تعرض الطفلة للتحرش من عدمه.

«فتاة الفيوم»: لم أتعرض للتحرش وكنا نتشاجر

وقالت «فاطمة»، الشهيرة بـ«فتاة الفيوم»، تبلغ من العمر 14 سنة، في التحقيق معها أمام الرائد حسين فؤاد، رئيس مباحث قسم أول الفيوم، أنّها ليست من محافظة الفيوم، ولكنها تقيم برفقة شقيقتها بالفيوم، مؤكدةً أنّها لم تتعرض للتحرش من الطفلين «حلمي»، 16 سنة، و«وليد»، 14 سنة، وأنّهما أصدقائها ويعملان معها في جمع القمامة، وأنّهما كانا يتشاجران على جمع القمامة فضرباها، وهي ردت لهم الضرب، رافضةً أن يتم تحرير محضر ضرب أو مشاجرة لهما.

«فتاة الفيوم» ارتعبت عندما تم القبض عليها

وأكدت مصادر أمنية أنّ «فتاة الفيوم» والطفلين «حلمي ووليد» شعروا بالرعب حينما تم ضبطهم، وكانوا يبكون بشدة، ولكن ضباط الشرطة طمأنوهم وأكدوا لهم أنهم سيخرجون من القسم بعد عمل المحضر، لكنهم أصروا على عدم تحرير محضر قائلين أنّهم أطفال ويلعبون معاً والأمر لا يحتاج لمحضر، مؤكدين أنهم لا يعرفون شئ عن الفيديو ولا يمتلكون هواتف محمولة ولا يعرفون من قام بتصويرهم.

تحرير محضر مشاجرة لـ«فتاة الفيوم ورفيقيها»

جرى تحرير مشاجرة وضرب للأطفال الثلاثة، وجار عرضهم على النيابة العامة لتتولى التحقيق معهم فيما نُسب إليهم خلال الفيديو.