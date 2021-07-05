دليلك الكامل لأعراض كورونا منذ بدية الجائحة.. «كحة ورشح وطفح جلدي»

منذ بداية ظهور فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19»، وتفشيه في أرجاء العالم، بدأ المواطنون يبحثون ويتساءلون عن أعراضه، حتى أضحى الجميع يحفظها عن ظهر قلب، ولكن مع مرور الوقت وظهور سلالات جديدة من الوباء، تغيرت أعراض كورونا وظهرت أعراض جديدة، وهو ما كشف عنه مصدر مسؤول باللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، اليوم.

وقال مصدر بلجنة مكافحة كورونا، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن الوزارة عملت على إجراء دراسات جينية خاصة على مصابي الفيروس في مستشفيات العزل على مستوى محافظات الجمهورية، لافتًا إلى أن الأعراض لم تختلف ولكن حدث تغير في شكلها، كارتفاع درجة الحرارة لفترة أطول، والكحة أصبحت مصاحبة لبعض الإفرازات وآلام في الجسد بدلًا من أنها جافة، وتورم العينين وظهور الطفح الجلدي.

دليلك الكامل لأعراض فيروس كورونا منذ بدية الجائحة

وتعليقًا على هذا الشأن، قال الدكتور حسني سلامة، أستاذ الكبد والأمراض المعدية، بكلية طب قصر العيني، إن أعراض فيروس كورونا منذ بداية الأزمة، انقسمت إلى 3 مراحل، وهي الأعراض الأكثر شيوعًا، والأقل شيوعًا، والأعراض الخطيرة، ثم ظهرت الأعراض الجديدة بظهور السلالات الجديدة، مثل السلالة الهندية ومتحور دلتا.

وأضاف «سلامة» لـ«الوطن»، أن الأعراض الشائعة هي «ارتفاع درجة الحرارة والسعال الجاف والإرهاق الجسدي»، أما الأقل شيوعًا تتمثل في «فقدان حاسة التذوق أو الشم، التهاب الحلق، إسهال، التهاب الملتحمة، وصداع»، بينما الأعراض الخطيرة تكمن في «صعوبة أو ضيق في التنفس، ألم أو ضغط في الصدر، وفقدان القدرة على الكلام أو الحركة بشكل شبه كلي».

وأوضح أستاذ الأمراض المعدية، أن هناك أعراضًا أخرى بدأت في الظهور لسلالات كورونا المختلفة، مثل «الطفح الجلدي، أو تغير في لون أصابع اليدين أو أصابع القدمين، وظهور بقع بيضاء على اللسان».

وأكد، أن متغير دلتا، غير من شكل أعراض الإصابة، حيث أصبحت كحة مصاحبة لبعض الإفرازات وآلام في الجسد وتورم في العينين ورشح شديد وسيلان في الأنف، لافتًا إلى أن هناك بعد الأعراض غير الشائعة التي ظهرت مؤخرًَا على الجهاز الهضمي، مثل فقدان الشهية، والغثيان والشعور بالقيء، وخفقان القلب وضعف التركيز وآلام الأذن.