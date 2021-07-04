«كورونا»: مخاوف من موجة جديدة.. و«دلتا» يواصل انتشاره

ازدادت المخاوف فى العالم من احتمال حدوث موجة جديدة لفيروس «كورونا» الذى أودى بحياة حوالى أربعة ملايين شخص فى العالم، ومع انتشار المتغير «دلتا» سجل الوباء تسارعاً فى أغلب مناطق العالم، وأكد عدد من خبراء الصحة حول العالم أن الأشخاص الذين لم يتلقوا اللقاحات يشكلون بيئة داعمة لخلق سلالات متحورة، وفى حديث إلى شبكة «سى إن إن» قال البروفيسور فى جامعة فاندربيلت الأمريكية ويليام شافنر إن «الأشخاص غير المطعَّمين يشكلون مصانع محتملة لمتغيرات الفيروس»، كما أوضح عالم الأحياء الدقيقة والمناعة فى جامعة «جونز هوبكنز» آندرو بيكوش أنه «فى كل مرة تتغير فيها الفيروسات يمنح ذلك الفيروس منصة مختلفة لإضافة المزيد من التحورات». وكانت منظمة الصحة العالمية قد حذرت من خطورة المتحور دلتا وانتشاره.

وفى البرازيل، التى تحتل المرتبة الثانية بين أكثر الدول تضرراً بالوباء بعد الولايات المتحدة وسُجل فيها أكثر من 520 ألف وفاة، تظاهر عشرات الآلاف من الأشخاص ضد الرئيس جاير بولسونارو الذى يخضع لتحقيق أوّلى للاشتباه فى تجاهله محاولة فساد مرتبطة بشراء لقاحات ضد الفيروس، كما أعطت المحكمة العليا الضوء الأخضر لإجراء مكتب المدعى العام الأعلى تحقيقاً مع الرئيس فيما يتعلق بالتقصير فى أداء الواجب فى عملية شراء لقاح هندى بعقد قيمته 316 مليون دولار تم توقيعه فى فبراير مقابل 20 مليون جرعة مع وسيط برازيلى.

وبدأت حديقة حيوان فى منطقة خليج سان فرانسيسكو الأمريكية بتطعيم الحيوانات ضد الفيروس كجزء من الجهود الوطنية لحماية الأنواع الحيوانية باستخدام لقاح تجريبى، فيما دخلت قيود صارمة حيز التنفيذ فى إندونيسيا التى تشهد موجة غير مسبوقة من الإصابات، وفرضت الحكومة إغلاقاً جزئياً فى العاصمة جاكرتا وجزيرة جاوة وبالى.