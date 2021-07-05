ضبط موظف وسيدة بالإسكندرية لتزويرهما مستندات رسمية وشهادات دراسية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط موظف وسيدة في الإسكندرية بتهمة تزوير مستندات رسمية وشهادات دراسية مقابل مبالغ مالية للراغبين.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم تزوير المحررات الرسمية وترويجها مقابل مبالغ مالية.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن الوطني وفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا أن (سيدة – موظف، مقيمين بمحافظة الإسكندرية، لهما معلومات جنائية) يمارسان نشاطا إجراميا في مجال تزوير المحررات الرسمية المنسوب صدروها للعديد من الجهات الحكومية وخاصةً الشهادات الدراسية المنسوبة للعديد من الجامعات المصرية وترويجها على راغبي الحصول عليها ممن لديهم موانع قانونية تحول دون حصولهم عليها بالطرق المشروعة عقب إيهامهم بأنها صحيحة وصادرة من الجهات الرسمية مقابل مبالغ مالية يتحصلا عليها منهم، واتخاذ أحدهما «الموظف» من صالة ألعاب رياضية خاصة به كائنة أسفل مسكنه وكراً لممارسة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية من ضبطهما بدائرة قسم شرطة باب شرقي بالإسكندرية، وعُثر بحوزة الموظف على جهاز حاسب آلي محمول «لاب توب»، بفحصه تبين أنه محمل عليه (نماذج بصمة خاتم شعار الجمهورية المقلد- نماذج شهادات دراسية وبيانات نجاح وشهادات خبرة «منسوبة لعدة جامعات مصرية وجميعها خالية البيانات ومعدة للتزوير»- نماذج طوابع دمغة منسوبة لعدد من الجهات الحكومية).

بمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامي على النحو المشار إليه، وأضاف الثاني باستخدام جهاز الحاسب الآلي المضبوط في تزوير المحررات الرسمية وطباعتها بطابعة ألوان حديثة واحتفاظه بها بصالة الألعاب الرياضية خاصته، حيث أمكن بإرشاده ضبطها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.