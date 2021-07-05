«هل رئيس الزمالك المعزول سيعود لرئاسة النادي الخميس؟».. أشرف صبحي يجيب

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن رئيس نادي الزمالك المعزول قد نسق مع حسين لبيب، رئيس اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة نادي الزمالك بشأن بعض المتعلقات المتواجدة في مكتبه، «رئيس الزمالك المعزول ليه بعض المتعلقات في المكتب بتاعه، أو حاجة من هذا القبيل، وده له الحق أنه ياخدها، لكن مفيش حاجة هتحصل يوم الخميس مثلما زعم البعض بأن المعزول سيعود لرئاسة الزمالك مرة أخرى».

هل رئيس الزمالك المعزول سيعود لمنصبة الخميس المقبل؟ الوزير يُجيب

وأضاف «صبحي»، خلال تصريحات تلفزيونية: «مفيش حاجة خالص، إن شاء الله، الأمور مستقرة، مفيش فيها مبالغة، لكن يوم الخميس مفيش حاجة خالص، والأمور مستتبة واللجنة شغالة، إلى أن يتضح أي موقف، وإحنا عملنا دعوة الانتخابات قبل شهر 8، وفيه خارطة طريق ماشية بالنسبة للنادي، في أول شهر أغسطس، هيبقى فيه دعوة للانتخابات، وده أمر يدرسه القانونيون»، موضحًا أنه لم يُصدر من النيابة العامة أي تفاصيل خاصة بالتحقيقات، «مفيش اي حاجة نقدر نقولها دلوقتي».

وزير الرياضة: دعوة لانتخابات رئاسة نادي الزمالك أول أغسطس

وعن حالته الصحية، قال وزير الشباب والرياضة: «بعد الحادثة كان فيه عملية كان المفروض أعملها في كتفي، أخدت وقت على ما أعملها، وبعمل علاج طبيعي، وبرجع شوية بشوية».