أشرف صبحي: الرياضة تنقل صورة مصر الحقيقية لكل دول العالم

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن الرياضة تسهم بشكل كبير في نقل الصورة الحقيقة عن مصر إلى الخارج، لافتا إلى أن بطولة العالم للرماية التي ستنظمها مصر في الفترة المقبلة، ستنقل صورة جيدة عن البلاد، وتؤكد الصورة الطيبة، التي قدمتها مصر خلال تنظيمها لبطولة العالم لليد، في يناير الماضي، موضحا أن غالبية المشاركين في البطولة، وصلوا البلاد بالفعل، خلال الأيام الماضية استعداد لمشاركتهم بالبطولة، لافتا إلى أن البطولة يتنافس عليها 400 رامي ورامية من 32 دولة.

وأضاف «صبحي»، خلال مداخلة هاتفية الأحد، مع برنامج «الحقيقة»، المذاع على شاشة extra news، أن منافسات البطولة يستضيفها ميدان الرماية بنادي الصيد، في الفترة من 22 فبراير الجاري حتى 4 مارس المقبل، منبها أنه تم تجهيزه لاستقبال المنافسات من قبل الاتحاد المصري للرماية.

وأوضح وزير الشباب والرياضة، أن قدرات مصر البشرية والتكنولوجية والتنظيمية، وإمكانات الدولة على مستوى البنية الأساسية، كل تلك العوامل تظهر وتنقل إلى العالم كله، خلال استضافة وتنظيم الأحداث الرياضية الكبري ذات الصبغة الدولية، خاصة في ظل هذا التوقيت الحرج، الذي يعاني فيه العالم أجمع من وباء كورونا المستجد.

وأكمل أنه بعد انتهاء تنظيم تلك البطولات، كل سفراء الدول المشاركة بها، ينقلون ما رأوه ولمسوه من قدرات لمصر، على مستوى دولهم، وأن الإعلام الدولي يهتم بمثل هذه الأحداث الرياضية العالمية، ما يساعد في نقل قدرات مصر وإمكاناتها إلى كل شعوب العالم.

وشدد أن الصورة الحقيقية لمصر، تصدرها الرياضة لكل دول العالم، موضحا أن الرياضة تقوم بتسويق حقيقي للمجتمعات المختلفة التي تنظم البطولات الدولية، كما أنها أيضا تعطيها السمعة الحسنة، مشيرا إلى أن الصورة التي نُقلت للدول، بعد تنظيم مصر لأكثر من حدث عالمي، كانت خير رد على كل الشائعات التي قيلت عن مصر.

وكشف «صبحي»، أن مصر أصبحت من المراكز التي تجذب العالم على مستوى الرياضة، وتنظيم البطولات العالمية، وأن مصر تمتلك عدد ليس بالقليل من اللاعبين الدوليين المميزين على مستوى هذه الرياضة.