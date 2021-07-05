أشرف صبحي: أتوقع المنافسة على ميداليات أولمبية في الملاكمة والمصارعة

قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إن هناك تنسيقا تاما بين اللجنة الأولمبية المصرية والاتحادات الرياضية بخصوص البعثة الأولمبية التي ستطير إلى العاصمة اليابانية طوكيو، للمشاركة في أولمبياد 2020، موضحًا: «الأسبوع القادم ستقدم اللجنة الأولمبية عرضا شاملا للبعثة وسنلتقي بأبنائنا قبل السفر، فقد وفرنا كل الظروف الملائمة لهم، وكنا مستعدون بشكل تام للأولمبياد العام الماضي».

وأضاف وزير الرياضة خلال تصريحات تلفزيونية: «سنشارك في عدد ألعاب لا بأس به، وأتمنى أن يكون هذا العدد له تأثير في المنافسة على الميداليات».

وتابع وزير الشباب والرياضة: «أتوقع أن ننافس على الألعاب الأولمبية في الألعاب الفردية مثل الكاراتيه والتايكوندو والمصارعة والملاكمة، وهناك أيضا فريق كرة اليد رغم صعوبة المنافسة، وكرة القدم المنافسة فيها ستكون صعبة لكن أتمنى لهم التوفيق، والدولة المصرية وفرت كل ما كان يجب ان يكون موجودا».

وفي وقت سابق، ذكرت تقارير صحفية أن حفل افتتاح أولمبياد طوكيو وبعض الفعاليات الرياضية في أولمبياد طوكيو قد تقام خلف أبواب موصدة، حيث لم تستند صحيفة «يوميوري شيمبون» الأوسع انتشارا في اليابان إلى أي مصدر في تقريرها الذي أصدرته الأحد، لكنها ذكرت أنه سيجرى مناقشة هذه المسألة في اجتماع سيعقد يوم الخميس في نهاية الأسبوع الجاري بين اللجنة المنظمة والحكومة واللجنة الأولمبية الدولية، مرجحة أن يجرى اتخاذ قرار بحظر حضور الجماهير خلال بعض الفعاليات من بينها حفل الافتتاح.