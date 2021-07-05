أكثر 10 ألعاب شعبية في 2021 للهواتف من «جوجل بلاي»

تنتشر ألعاب الهاتف المحمول بشكل كبير في الوقت الحالي، خاصة أنها أصبحت أفضل وسيلة للعديد من الأشخاص لقضاء وقت الفراغ أو لمشاركة الأصدقاء في اللعب.

وقال موقع «Bgr.in»، إن هناك 10 ألعاب للموبايل، هم الأكثر تنزيلا خلال الفترة الماضية من عام 2021، كالتالي:

1- لعبة Join CLASH 3D

تعد لعبة «Join Clash 3D»، هي اللعبة الأكثر تنزيلًا على الأجهزة المحمولة بشكل عام في النصف الأول من عام 2021.

تقع لعبة Join Clash 3D للجوّال أدنى من المراكز العشرة الأولى في متجر التطبيقات، بينما تعد في متجر Google Play أكثر تطبيقات الألعاب المحمولة تنزيلًا وتتصدر القائمة.

2- لعبة Garena Free Fire

تعتبر لعبة «Garena Free Fire»، هي ثاني أكثر لعبة محمولة على الهاتف المحمول في النصف الأول من عام 2021.

تقع لعبة Garena Free Fire للجوال أيضًا دون المراكز العشرة الأولى في متجر التطبيقات بينما تعد في متجر Google Play ثاني أكثر الألعاب تنزيلًا هذا العام حتى الآن.

3- لعبة High Heels

وتعتبر لعبة High Heels هي ثالث أكثر لعبة محمولة يتم تنزيلها هذا العام حتى الآن.

تحتل لعبة High Heels للجوال المرتبة الخامسة في متجر التطبيقات وتأخذ المركز السادس في متجر Google Play.

4- لعبة Bridge Race

تعد لعبة Bridge Race رابع أكثر لعبة محمولة على الهاتف المحمول في النصف الأول من عام 2021.

وتأتي لعبة Bridge Race للجوال دون المراكز العشرة الأولى في متجر التطبيقات، بينما تعد على متجر Google Play ثالث أكثر الألعاب التي تم تنزيلها هذا العام حتى الآن.

5- لعبة AMONG US

«AMONG US»، هي خامس أكثر تطبيقات ألعاب الجوال تنزيلًا في النصف الأول من عام 2021.

وتحتل لعبة «AMONG US»، المركز الرابع في متجر التطبيقات، بينما تقع على متجر جوجل بلاي تحت المركز العاشر.

6- لعبة Subway Surfers

تعد لعبة Subway Surfers سادس أكثر لعبة محمولة على الهاتف المحمول في النصف الأول من عام 2021.

وقد احتلت لعبة Subway Surfers المرتبة السابعة بين أكثر الألعاب التي يتم تنزيلها على الهاتف المحمول في متجر التطبيقات، بينما احتلت متجر Google Play المركز الثامن.

7- لعبة Phone Case DIY

تعتبر لعبة Phone Case DIY هي سابع أكثر ألعاب الجوال تنزيلًا في النصف الأول من عام 2021. يحتل تطبيق لعبة Phone Case DIY المركز الخامس في متجر Google play ويحتل المرتبة العاشرة في متجر التطبيقات.

8- لعبة Ludo King

Ludo King هي ثامن لعبة محمولة يتم تنزيلها في النصف الأول من عام 2021. يقع ملك اللودو تحت المركز العاشر في متجر التطبيقات ويحتل المركز الرابع في متجر Google Play.

9- لعبة Candy Crush Saga

Candy Crush Saga هي اللعبة التسع الأكثر تنزيلًا للجوال في النصف الأول من عام 2021.

لا يوجد مكان في Candy Crush Saga في المركز العاشر في متجر التطبيقات بينما يحتل متجر Google Play المركز السابع.

10- لعبة DOP 2

DOP 2 هي اللعبة العاشرة الأكثر تنزيلًا على الأجهزة المحمولة في النصف الأول من عام 2021. تحتل لعبة DOP 2 للجوال المركز التاسع في متجر Google Play بينما تقع في متجر التطبيقات أقل من المركز العاشر.