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اليوم وغدا.. الصحة تُطلق 8 قوافل مجانية في 8 محافطات ضمن «حياة كريمة»

الكشف والعلاج مجانًا في مختلف التخصصات الطبية

كتب:

محمود البدوي
01:35 ص | الإثنين 05 يوليو 2021
الدكتورة هالة زايد .. وزيرة الصحة والسكان

الدكتورة هالة زايد .. وزيرة الصحة والسكان

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إطلاق 8 قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة»، اليوم الاثنين وغدا الثلاثاء، للكشف والعلاج مجانًا في التخصصات الطبية نساء وولادة و خدمات تنظيم الأسرة والأطفال الباطنة و الأنف والأذن والعظام و الجراحة والرمد والأسنان و القلب والجلدية وخدمات الأشعة والتحاليل.

وأوضحت الصفحة الرسمية لوزارة الصحة والسكان، أن المحافظات التي سيتم فيها هذه القوافل الطبية هي القاهرة والإسماعيلية والشرقية والبحيرة والمنيا والدقهلية والبحر الأحمر ومطروح.

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