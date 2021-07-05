اليوم وغدا.. الصحة تُطلق 8 قوافل مجانية في 8 محافطات ضمن «حياة كريمة»
الكشف والعلاج مجانًا في مختلف التخصصات الطبية
كتب:
محمود البدوي
01:35 ص | الإثنين 05 يوليو 2021
الدكتورة هالة زايد .. وزيرة الصحة والسكان
أعلنت وزارة الصحة والسكان، إطلاق 8 قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة»، اليوم الاثنين وغدا الثلاثاء، للكشف والعلاج مجانًا في التخصصات الطبية نساء وولادة و خدمات تنظيم الأسرة والأطفال الباطنة و الأنف والأذن والعظام و الجراحة والرمد والأسنان و القلب والجلدية وخدمات الأشعة والتحاليل.
وأوضحت الصفحة الرسمية لوزارة الصحة والسكان، أن المحافظات التي سيتم فيها هذه القوافل الطبية هي القاهرة والإسماعيلية والشرقية والبحيرة والمنيا والدقهلية والبحر الأحمر ومطروح.