«التحالف الدولي» ينفي تعرض القوات الأمريكية لهجوم صاروخي في سوريا

نفى التحالف الدولي ضد تنظيم «داعش» الإرهابي بقيادة الولايات المتحدة، أمس الأحد، تعرض القوات الأمريكية في سوريا لهجوم صاروخي، وقال المتحدث العسكري باسم التحالف، واين ماروتو، في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، إنه لا صحة للتقارير التي تفيد بأن القوات الأمريكية في سوريا تعرضت لهجوم صاروخي.

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، لقناة «العربية» الإخبارية: «نحن على اطلاع بتقارير عن استهداف القاعدة الأمريكية في حقل العمر النفطي».

وكان المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية، المعروفة اختصارا باسم «قسد»، فرهاد شامي، أشار في وقت سابق، إلى أن قذيفتين صاروخيتين مجهولتي المصدر سقطتا في الجهة الغربية لـ«حقل العمر» بدير الزور شرقي سوريا، والذي تتخذه قوات «قسد» قاعدة متقدمة لملاحقة خلايا «داعش».

مئات الجنود الأمريكيين يتمركزون في شمالي شرق سوريا

ويتمركز مئات الجنود الأمريكيين في شمالي شرق سوريا، ويتعاونون مع قوات «قسد» الكردية القيادة لقتال «داعش»، فيما تنتشر آلاف الميليشيات المدعومة من إيران في العديد من مناطق سوريا، ويتمركز كثير منها على طول الحدود مع العراق.

وأكد شامي، أنه لم يتم تسجيل أية إصابات في صفوف عناصر «قسد»، نافيا تعرض «حقل كونيكو النفطي» في دير الزور شمال شرقي سوريا لهجوم صاروخي.

«قسد»: أصوات الانفجارات في المنطقة هي نتيجة لتدريبات عسكرية بالأسلحة الحية

وأضاف المتحدث باسم «قسد»، أن أصوات الانفجارات التي سمعت في المنطقة هي نتيجة لتدريبات عسكرية بالأسلحة الحية قامت بها «سوريا الديمقراطية» وقوات التحالف.

وكان ناشطون في سوريا، قالوا في وقت سابق، إن دوي انفجارات سمع في «حقل العمر النفطي»، أكبر قاعدة التحالف الدولي في سوريا، نتيجة صواريخ سقطت في مساكن الحقل، وانطلقت من ريف مدينة الميادين بريف دير الزور غربي نهر الفرات.

وكان «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، يتخذ من العاصمة البريطانية «لندن»، مقرا له، أشار في وقت سابق، إلى أن الصواريخ انطلقت من مناطق يسيطر عليها مقاتلون مدعومون من إيران في منطقة الميادين في دير الزور أيضا.