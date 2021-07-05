زوج نادية العراقية يرثيها بكلمات مؤثرة

مازال أحمد حمودة زوج الفنانة الراحله نادية العراقية، يعيش حالة شديدة من الحزن بعد رحيلها متأثرة بفيروس كورونا.

وقد نشر زوج الفنانة الراحلة عبر حسابه على «فيس بوك» صورة له من أمام قبرها وعلق قائلا «ستفقد عزيزاً لا يُمكِنُك العيشَ بدونهِ وسوف ينكسرُ قلبُك بشدة،،هذه سُنّة الحياة،، أنك لا تتغلب تمامًا على فقدان من رحلوا».

وأضاف «لكنهم يعيشون إلى الأبد في القلب المكسور الذي لن ينغلق مرة أخرى، ستظهر ذكرياتهم من خلال شقوقِ هذا الكسر، وستشعر بوجودهم، وبدفئ طيفهم في الأماكن العتيقة».

وتابع «يجب أن نتقبّل أن الحياة مختلفةٌ الآن، وأن نقبّل الجوانب المختلفة للحزن التي تُصاحبها، سيمنحك الحزن عمقاً جديداً، لكلِّ الحزانى والمكسورين اليوم.. من قلبي سلام».

وقد حلت ذكرى الأربعين لوفاة الفنانة نادية العراقية يوم 25يونيو الماضي، ورثاها زوجها قائلا «مرت أربعون يوما على وفاتك، مضت وكأنني أفتقدتك الآن تاريخ قد اقترن بالذاكرة اُنتزعت فيه قطعةً من قلبي، فعندمآ نفجع بِ الفقد تُثقب أروآحُنآ ،، هذآ مآيحدُث بالضبط ،، شيء يشبه النُدبة غير المرئية».

وأضاف «عآلقة في أعمق بُؤرة في الروح، تبث أغنيآت حزينة في الفضآء تتآلف مع أغنيآت أخرى وأخرى، أقدآرنآ هي مُحصلة تلك الأغاني التي أطلقنآهآ في الفضـآء ! كم كآنت أغنيتي أليمة».

وتابع «هناك رنين بالذاكرة يصدح عند تذكر أصواتهم، نستشعرهم بحواسنا، نكاد نبصرهم في كل الأماكن، إن الشوق للميت موت آخر نتقاسمه مع تفاصيلهم المتبقية مع ضحكاتهم العالقة في نوافذ الذكريات، ولن يغادر القلب يوما، لانه ترك فيه حروف وزهرة وحبا لا يذبل ؛ وتراتيل هواء لن تمحيه السنين، سيظل عزائي فيك عُمراً حتى التقي بك ، رحمك الله واسكنك الفردوس الأعلى من الجنان».

ورحلت نادية العراقية متأثرًا بمضاعفات فيروس كورونا لترحل عن عالمنا بعد صراع شهر مع المرض