وسائل إعلام روسية تعلن أمان لقاح «سبوتنيك 5» الروسي للحوامل

أعلنت وسائل إعلام روسي، أن تجارب أكدت أن لقاح «سبوتنيك 5» الروسي المضاد لفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» آمن للحوامل، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وكان وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، أعلن في أواخر مايو الماضي، أنه تم استلام بيانات حول سلامة اللقاح للحوامل، مشيرا إلى أن تغييرات جرت على تعليمات الاستخدام.

كما أعلن الوزير الروسي، في يونيو الماضي، أن العلماء والخبراء الروس يفكرون في الوقت الراهن باستخدام اللقاح لدى النساء الحوامل.

«سبوتنيك 5» الروسي، هو أول لقاح مسجل في العالم قائم على منصة الفيروسات الغدية للإنسان المدروسة بشكل جيد، فيما تم تسجيل اللقاح في أكثر من 65 دولة.

ووفقا لموقع اللقاع على الإنترنت، أن «سبوتنيك 5» هو واحد من 3 لقاحات في العالم تزيد فعاليتها عن 90%

الرئيس الأمريكي: ستحتفل الولايات المتحدة في القريب العاجل باستقلالها عن «كورونا»

وفي سياق آخر، احتفل الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أمس الأحد بعيد استقلال الولايات المتحدة الـ 245، وقال إنه في القريب العاجل ستحتفل بلاده باستقلالها عن «كورونا».

وأضاف بايدن في خطاب بالبيت الأبيض: «اليوم، في جميع أنحاء هذه الأمة، يمكننا أن نقول بثقة (أمريكا تعود معا)»، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وأوضح الرئيس الأمريكي، أنه «منذ 245 عاما، أعلنا الاستقلال عن ملك بعيد. اليوم، اقتربنا أكثر من أي وقت مضى من إعلان استقلالنا عن فيروس قاتل. هذا لا يعني أن المعركة ضد كوفيد-19 قد انتهت. لدينا الكثير من العمل للقيام به»، وفقا لما ذكرته موقع «ذا هيل» الأمريكي

وأشار بايدن، إلى أن «لم يعد (كورونا) يشل أمتنا، ويمكننا التأكد من عدم حدوث ذلك مرة أخرى».

ولم تحقق إدارة الرئيس الأمريكي بايدن هدفها المتمثل في تلقي 70% من الأمريكيين جرعة واحدة على الأقل من لقاح كورونا بحلول 4 يوليو الجاري، فيما أوضح المسؤول الأمريكي، إلى أي مدى تقدمت البلاد في مكافحة الفيروس، وقال، إنه «يمكن للناس العودة إلى العمل، الأطفال يعودون إلى مدارسهم. والاقتصاد آخذ في الارتفاع».

جدير بالذكر، أن بيانات حكومية، أشرات إلى تلقى 67% من البالغين في الولايات المتحدة جرعة واحدة على الأقل من اللقاح، بينما تم تطعيم 58% بشكل كامل.