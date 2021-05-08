«سبوتنيك لايت» و«في».. ما الفرق بين لقاحات كورونا الروسية؟

تسير روسيا بخطوات حثيثة نحو مواجهة فيروس كورونا المستجد، فبعد أن كانت صاحبة أول لقاح ضد الوباء وصاحب أعلى نسبة تعافي، وهو «سبوتنيك في» ذو الجرعتين، سجلت مجددا لقاح «سبوتنيك لايت» ذو الجرعة الواحدة المضاد للوباء.

روسيا تطلق «سبوتنيك لايت»

وقال الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، ممول تطوير اللقاح، إن فعالية اللقاح الروسي «سبوتنيك لايت» تصل إلى 79,4%، مقابل 91,6% لـ«سبوتنيك في»، وفقا لوكالة «فرانس برس».

فيما أكدت وزارة الصحة الروسية أن اللقاح الجديد جرى تطويره على أساس الفيروس الغدائي من النوع الـ26، وأنه أنشأ الاستجابة المناعية لدى جميع المتطوعين الذين شاركوا في اختباره.

وأشارت إلى أن اللقاح يشبه إلى حد كبير الجرعة الأولى من «سبوتنيك V»، لكنه ليس بديلا عنه لكونه مخصصا لتحقيق أهداف أخرى، والذي يشكل المناعة الأقوى لدى الناس، بينما «سبوتنيك لايت» يساعد في إنشاء المناعة الاجتماعية على وجه السرعة في ظروف وبائية غير ملائمة.

التعريف باللقاح.. والفرق عن «سبوتنيك في»

الدكتور إسلام غازي، الدكتور بكلية الصيدلة وعضو البعثة التعليمية المصرية بموسكو والباحث في مجال الميكروبيولوجيا بالأكاديمية الروسية للعلوم، أكد أن «سبوتنيك لايت» بدأت دراسات المرحلة الأولى والثانية لمعرفة الأمان والقدرة على تنشيط المناعة في يناير 2021، والآن في المرحلة الثالثة، حيث تشمل الدراسة نحو 7000 شخص من روسيا والإمارات وغانا ودول أخرى.

وأضاف «غازي» في تصريحات لـ«الوطن»، أنه من المتوقع ظهور نتائج الدراسات ف شهر مايو الحالي، على أن يجري استخدام اللقاح للفئة العمرية ما بين 18 حتى 60 عاما، وخاصة الذين أصيبوا بالفيروس من قبل وانخفضت لديهم الأجسام المناعية.

وفيما يخص الاختلاف بين اللقاحين سبوتنيك، أوضح أت sputnik v light يختلف عن لقاح sputnik v ، بأن الأول عبارة عن الناقل الأول فقط من لقاح سبوتنك وهو عبارة عن a recombinant human adenoviral vector of the 26th serotype (rAd26)..

وتابع أن اللقاح «سبوتنيك لايت» فعاليته أقل بنسبة 7 % لكنه مقبول في تقليل المضاعفات التي يمكن أن تحدث نتيجة الإصابة بالفيروس أو حتي لزيادة الاجسام المناعية لمن تعرض للإصابة من قبل، بالإضافة إلى أن التطعيم مرة واحدة بدلا من مرتين، فالمريض ليس بحاجة إلي الانتظار 3 اسابيع للحصول على الجرعة الثانية.

الناقل الواحد باللقاح الجديد

وأشار عضو البعثة التعليمية المصرية بموسكو إلى أن هذا اللقاح لم يستخدم فيه الفيروس المسبب لمرض «كوفيد-19» نهائيا سواء فيروس جرى إضعافه أو فيروس ميت، لكن بدلا من ذلك يجري استعمال فيروس آخر، وهذا الذي نسميه الناقل من النوع adenoviral vector حيث تتم معالجته.

ووفقا لذلك، يفقد الجزء المسؤول عن إحداث المرض ويدمج فيه الجين المسؤول عن إنتاج البروتين «spike protein» الخاص بفيروس كورونا، وبالتالي حينما يدخل الجسم يتعرف جهاز المناعة علي هذا البروتين ويبدأ في إنتاج الأجسام المناعية ضد الفيروس.

ولفت «غازي» إلى أن اللقاح الجديد يتميز برخص سعره مقارنة بباقي اللقاحات، حيث تبلغ قيمته نحو 10 دولارات، وأنه يجري إعطاؤه على جرعة واحدة فقط، بدلا من جرعتين، فضلا عن أنه لا يحتاج إلى ظروف خاصة لتخزينه ويمكن وضعه في الثلاجة.

ويعتبر أن الحصول على هذا اللقاح سيكون مناسبا للتطعيم الأولي كأول مرة أو إعادة تطعيم للمرة الثانية، زيادة فعالية لقاحات اخري عند تعاطيهما معا لكن كل ذلك يحتاج لدراسات تؤكد ذلك عمليا، موضحا أن فكرة إنتاج «سبوتنيك لايت» هي سهولة تعاطيه بجرعة واحدة بدلا من اثنتين.

واستطرد أن الاستخدام الطارئ للقاحات في فترة الأوبئة يختلف عما لو كانت في غير فترة الوباء، نظرا لحاجة الكل للقاح آمن حتي وإن كانت فعاليته لا تصل لدرجة 100 % لكن لابد من ان تكون درجة الامان عالية للغالية فلا يسبب مضاعفات أو آثار جانبية مميتة، وهو ما يفسر نجاح روسيا حتي الآن في تسجيل 4 لقاحات للاستخدام البشري ضد فيروس كرونا «سبوتنك في –ابي فاك كرونا –كوفي فاك- اسبوتنك في لايت»، ولقاح خاص بالحيوانات «كارنيفاك كوف».