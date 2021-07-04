لقاح كورونا للمسافرين.. «الصحة» تتيح التطعيم عبر 179 مركزًا

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أن لقاح كورونا للمسافرين متاح في 179 مركزًا تم تخصيصها للمسافرين.

وأشارت الوزارة، في بيان رسمي، إلى توفير لقاح جونسون اند جونسون للمسافرين، لافتة إلى أنه عبارة عن جرعة واحدة، كما أنه سهل التخزين في درجة حرارة عادية من 2 لـ8 درجة وفعاليته تتجاوز 91%، كما أن حصة مصر من لقاح جونسون اند جونسون تقدر بـ25 مليون جرعة.

لقاح كورونا للمسافرين.. اللقاحات المعتمدة من الصحة العالمية وهيئة الدواء

وأكدت الوزارة، أنه سيتم السماح بدخول البلاد لحاملي شهادات التطعيم بـ لقاحات فيروس كورونا المعتمدة من منظمة الصحة العالمية وهيئة الدواء المصرية، بشرط أن يكون قد مضى 14 يومًا على تلقي الجرعة الثانية من اللقاحات التي تعطى على جرعتين، أو الجرعة الأولى من لقاح جونسون أند جونسون، مشيرة إلى أن اللقاحات المعتمدة من الجانبين هي: «سينوفارم، سينوفاك، سبوتنك، فايزر، أسترازينيكا، موديرنا».

شهادات مؤمنة للمسافرين

وكشفت الوزارة عن استعدادها لإطلاق شهادات مؤمنة للمسافرين تحمل (QR Code)؛ منعا للتزوير أو الشطب، ولا تسمح بدخول القادمين أيضا لها بدون حمل هذه الشهادات، خاصة فى الدول التى تشهد تحورات للفيروسات خطيرة.

وأضافت أنه لن يتم الحصول على لقاح كورونا إلا من خلال التسجيل على موقع تسجيل لقاح كورونا التابع لوزارة الصحة والسكان المصرية، مناشدة المواطنين بضرورة الغسراع فى التسجيل؛ للمساهمة في الحد من انتشار العدوي والسيطرة على الفيروس، مؤكدة أن الدولة تسعى إلى تطعيم 40% من المواطنين بنهاية العام الجاري.