عواصف مطيرة بالصين.. و«إلسا» تقتل شخصين على الأقل في الدومينيكان

شهدت عدد من الدول خلال الأيام القليلة الماضية، عدة كوارث منها العواصف المطيرة المستمرة والتي يشهدها شرق الصين، متسببة في خسائر اقتصادية مباشرة بحوالي قيمتها 270 مليون يوان صيني، كما شهدت اليابان، انهيار طيني ضخم الناجم عن أمطار غزيرة في جنوب غربي «طوكيو»، ما أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإلحاق أضرارا بنحو 130 منزلا.

وأثرت العواصف المطيرة المستمرة منذ الخميس الماضي، فى حوالي 137 ألف شخص في 19 محافظة ومدينة وحي في مقاطعة «آنهوي» الواقعة في شرقي الصين، كما تسببت في أضرار بالمنازل والمحاصيل والطرق.

وأدت الأمطار المستمرة، أمس الأحد، إلى تدمير محاصيل على مساحة 8400 هكتار «الهكتار= 10000 متر مربع = 2471 فدانا»، متسببة في خسائر اقتصادية مباشرة قيمتها 270 مليون يوان «حوالي 41.7 مليون دولار أمريكي».

إنقاذ 22 شخصًا حوصروا بسبب الانهيار الطيني في جنوب غربي طوكيو

وفي اليابان، أنقذت السلطات، 22 شخصًا حوصروا بسبب الانهيار الطيني الضخم الناجم عن الأمطار الغزيرة في جنوب غربي العاصمة «طوكيو» الواقعة وسط اليابان.

وكان عمدة أتامي، الواقعة على شاطئ البحر في محافظة شيزوكا، قال في وقفت سابق، إن 113 شخصًا ما زالوا في عداد المفقودين، وفقا لما ذكرته قناة «إن أتش كيه» اليابانية.

وقال المسؤولون اليابانيون، إن 215 شخصًا يعيشون في المنطقة المنكوبة، وأكد المسؤولون، مكان وجود 102 شخصًا، فيما عملوا لمعرفة مكان البقية. وأجرى حوالي 700 فرد من الشرطة وقوات الدفاع الذاتي مع رجال الإطفاء عمليات البحث في مدينة «أتامى» بمحافظة شيزوكا، فيما أدى الانهيار إلى مقتل 3 اشخاص وألحق أضرارا بنحو 130 منزلا.

وفي الولايات المتحدة، تسبب تسرب للمياه في أحد أبراج التحكم في مطار «جون إف كينيدي» الدولي في نيويورك مساء أمس الأول السبت بتأخير وإلغاء مئات الرحلات، فيما تم تأخير وتحويل ما يقرب من 300 رحلة بسبب المشكلة.

«برج شامبلين» الأمريكي.. كارثة الانهيار كشفت عن بعض القيود على جمعيات مباني الشقق

وذكرت شبكة «سي أن أن» الإخبارية الأمريكية، أمس الأول السبت، أنه كانت هناك تحذيرات فائتة ورسائل مختلطة وإجراءات متأخرة استمرت لسنوات قبل حدوث كارثة انهيار القسم الأكبر من «برج شامبلين» المكون من 12 طابقا، المطل على المحيط في «سورفسايد» قرب ميامي بيتش، بولاية فلوريدا جنوب شرقي الولايات المتحدة في 24 يونيو الماضي، والذي خلف ما لا يقل عن 24 قتيلا و126 مفقودا، وفقا لما ذكرته وكالة «شينخوا» الصينية.

وكشفت الكارثة عن بعض القيود المفروضة على جمعيات مباني الشقق، والتي تتكون من مالكي عمارات لديهم مصلحة خاصة في الممتلكات ولكن نادرا ما يمتلكون خبرة كبيرة في هندسة الإنشاءات، كما أثار الانهيار مخاوف بشأن ما إذا كانت المباني السكنية الأخرى معرضة للخطر في المقاطعة الساحلية، في ظل أن حوالي ثلثي المباني السكنية هناك قديمة أو حتى أقدم من الصرح المنهار الذي بني قبل أكثر من 40 عاما.

«إلسا» تتسبب في هطول أمطار غزيرة وهبوب رياح قوية في كوبا

وفي منطقة البحر الكاريبي، اقتربت العاصفة المدارية «إلسا»، امس الأحد، من شرقي كوبا وسببت هطول أمطار غزيرة وهبوب رياح قوية على الجزيرة الواقعة في منطقة الكاريبي، بينما لا تزال جاميكا وجزر أخرى تعاني من آثار العاصفة، وفقا لما ذكرته قناة «السومرية» الإخبارية العراقية.

وأشارت تقديرات «المركز الوطني الأمريكي للأعاصير»، إلى أن من المتوقع أن تتحرك «إلسا» عبر وسط وغرب كوبا بحلول، اليوم، متجهة صوب مضيق فلوريدا ثم تتحرك فوق أجزاء من الساحل الغربي ل‍فلوريدا أو بالقرب منه ي، غدا الثلاثاء وبعد غد الأربعاء.

وكان «المركز الامريكي» خفض تصنيف «إلسا» من إعصار إلى عاصفة، إذ يتطلب تصنيف الإعصار سرعة رياح لا تقل عن 121 كيلومترا في الساعة، بينما بلغت أقصى سرعة للرياح داخل العاصفة 95 كيلومترا في الساعة.

من جانبها، غمرت المياه بعض الطرق في «كينجستون» عاصمة جامايكا، فيما حذرت سلطات هايتي، التي أضرت العاصفة بقطاع الزراعة فيها كثيرا، من خطر فيضانات وانهيارات أرضية.

وفي جمهورية الدومينيكان، تسببت العاصفة في وفاة شخصين على الأقل، بعد سقوط جدار متصدع عليهما في حادثين منفصلين أمس الأول السبت، وفقا لما ذكرته صحيفة «البيان» الإماراتية.

استمرار مكافحة أكثر من 170 حريقا في «بريتش كولومبيا» الكندية

وفي كندا، وضعت السلطات، المزيد من المنازل في المناطق الداخلية الجنوبية في مقاطعة «بريتش كولومبيا» الواقعة في أقصى غرب البلاد، ضمن أوامر الإخلاء، حيث استمرت أطقم العمل في مكافحة أكثر من 170 حريقا في جميع أنحاء المقاطعة، بسبب الظروف الحارة والجافة والعواصف الرعدية، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «الشرق الأوسط».

وقال مدير العمليات الإقليمية في دائرة حرائق الغابات، كليف تشابمان، في تصريحات صحفية، إنه يتوقع وصول أقل من 100 من رجال الإطفاء في المقاطعة، اليوم، مشيرا إلى أن الحكومة الفيدرالية نقلت أيضا 350 فردا من القوات الكندية إلى مدينة «إدمونتون».

هزة أرضية بقوة 3.2 درجة على مقياس ريختر تضرب شمال غربي «نابلس»

عربيا، سجل مرصد الزلازل الأردني، أمس الأحد، هزة أرضية بقوة 3.2 درجة على مقياس ريختر شمال غربي «نابلس» شمال الضفة الغربية المحتلة. وفي المملكة العربية السعودية، باشرت فرق الدفاع المدني، أمس الأحد، حريقًا اندلع في عدد من أشجار النخيل بمركز القوباء، جنوب غرب بيشة بمنطقة عسير جنوب غربي البلاد، وفقا لما ذكرته صحيفة «سبق» السعودية.

وفي العراق، حاول أهالي مدينة «البصرة» الواقعة في أقصى جنوب البلاد، مع ارتفاع درجات الحرارة وانقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع في البلاد، التغلب على موجة الحر الشديد من خلال شراء مكعبات الثلج رغم ارتفاع أثمانها، فيما أظهرت لقطات مصورة من المدينة، أمس الاول السبت، بعض الأهالي يصطفون لشراء كتل الثلج، للتخفيف من شدة الحرارة التي تجاوزت 50 درجة مئوية، في حين تضاعفت أسعار كتل الثلج لتصل إلى 15000 دينار عراقي « 10 دولارات أمريكية».