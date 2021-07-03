ارتفاع حصيلة وفيات انهيار «برج شامبلين» بـ فلوريدا إلى 22 شخصا

ارتفعت حصيلة ضحايا انهيار مبنى في ولاية «فلوريدا» الأمريكية، إلى 22 قتيلا، وذلك عقب العثور على جثتين بين أنقاض المبنى، فيما لا يزال 126 شخصا في عداد المفقودين، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وانهار القسم الأكبر من «برج شامبلين» المكون من 12 طابقا والمطل على المحيط في «سورفسايد» قرب ميامي بيتش، في 24 يونيو الماضي، فيما كان السكان نائمين، في إحدى أخطر الكوارث في تاريخ الولايات المتحدة.

وأكدت السلطات الأمريكية وخبراء أن أسباب انهيار البرج لا تزال مجهولة، فيما اشار تقرير عن حالة المبنى، في وقت مبكر من عام 2018 إلى وجود أضرار هيكلية كبيرة، وتشققات في السرداب.

وجاء الارتفاع في عدد الضحايا مع إعلان رئيسة بلدية منطقة «ميامي-دايد» دانييلا ليفين كافا، توقيعها قرارا يسمح بهدم جزء من المبنى الذي لا يزال قائما، بسبب مسائل تتعلق بالسلامة.

رئيسة بلدية منطقة «ميامي-دايد»: البحث والإنقاذ على رأس أولوياتنا

وقالت كافا، إن البحث والإنقاذ يبقيان على رأس اولوياتها، مضيفة: «أريد أن أكون واضحة جدا بشأن ذلك»، وأوضحت المسؤولة الأمريكية: «ما زلنا نقوم بتقييم جميع التأثيرات المحتملة وتحديد أفضل جدول زمني للبدء الفعلي بالهدم».

وأشارت كافا، إلى أنه منذ انهيار المبنى كانت كل الليالي صعبة على الجميع، لكن الليلة الماضية كانت خاصة كانت مختلفة حقا، وأصعب على عناصر الإسعاف، مشيرة إلى تراجع عدد المفقودين من 140 إلى 128 إذ عثر على 188 من سكان المبنى سالمين، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وكانت عمليات البحث عن ناجين، توقفت لعدة ساعات، أمس الاول الخميس، حيث كانت السلطات تخشى أن تنهار أجزاء المبنى التي لا تزال قائمة، ولم تستأنف العمليات إلا عصرا.

وعثر عمال الإنقاذ، أمس الأول الخميس، على ضحيتين إحداهما ابنة رجل إطفاء في مدينة ميامي تبلغ من العمر 7 سنوات.