قبل إعصار إلسا.. فلوريدا تتعهد بإزالة الجزء المتبقي من برج شامبلين

أعلنت السلطات الأمريكية، أمس السبت، ارتفاع ضحايا انهيار مبنى سكني قرب «ميامي بيتش» بولاية فلوريدا الأمريكية إلى 24 قتيلاً، عقب انتشال رجال الإنقاذ جثتين أخريين، وتعهدت سلطات الولاية الامريكية، بإزالة الجزء المتبقي من المبنى بسرعة قبل الوصول المحتمل للعاصفة الاستوائية «إلسا»، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وكان القسم الأكبر من «برج شامبلين» المكون من 12 طابقا، المطل على المحيط في «سورفسايد» قرب ميامي بيتش، انهار في 24 يونيو الماضي.

وقالت رئيسة بلدية «مقاطعة ميامي-دايد» دانييلا ليفين كافا، إنه بعد 9 أيام من انهيار المبنى لا يزال 124 شخصاً في عداد المفقودين، وقد تضاءلت الآمال بالعثور على أحياء.

وكانت السلطات الأمريكية وخبراء، أكدوا، أن أسباب انهيار البرج لا تزال مجهولة، فيما أشار تقرير عن حالة المبنى، في وقت مبكر من عام 2018 إلى وجود أضرار هيكلية كبيرة، وتشققات في السرداب.

وسرعت السلطات الأمريكية، خططها لهدم الجزء المتبقي من المبنى خشية تعريض مئات عمال الإنقاذ في الموقع للخطر، مع توجه العاصفة الاستوائية «إلسا» شمالاً عبر الكاريبي مباشرةً نحو فلوريدا.

و«إلسا»، أول إعصار في الموسم في المحيط الأطلسي من الدرجة 1 على مقياس «سفير- سيمبسون»، حيث تراجعت قوته، أمس السبت، وبلغت سرعة رياحه 120 كم.

واجتاح إعصار «إلسا»، أمس السبت، منطقة الكاريبي مصحوبا برياح عاتية، مهددا بفيضانات مدمرة في هايتي، ومن المتوقع أن يعبر الإعصار بحلول، غدا الاثنين، فوق وسط وغرب كوبا ليواصل طريقه نحو مضيق فلوريدا، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

حاكم فلوريدا: أعمال الهدم قد تنتهي قبل الوصول المرجح للعاصفة الثلاثاء

من جانبه، أشار حاكم «ولاية فلوريدا» رون ديسانتيس، أمس السبت، للصحفيين، إن أعمال الهدم قد تنتهي قبل الوصول المرجح للعاصفة، بعد غد الثلاثاء، مشددا، في مؤتمر صحفي، على أن المبنى غير ثابت وغير مستقر وغير سليم هيكلياً، ومن الحكمة هدمه الآن.

وأضاف ديسانتيس: «إذا أزيل المبنى، فسيكون في هذا الأمر حماية وأماناً لأننا لا نعرف متى وكيف يمكن أن يسقط. بالطبع في ظل هذه العاصفة من المحتمل أن يمثل ذلك خطراً كبيراً».

وأشار حاكم فلوريدا، إلى أن هدم المبنى يمكن أن يتم في نحو 36 ساعة، ما يستلزم حداً أدنى من التوقف عن العمل من قبل فرق البحث والإنقاذ، ويمكن استئناف عملية البحث عن جثث وناجين في الركام بمجرد التأكد من عدم اندلاع أي حرائق بعد الهدم.

اكتشاف العديد من الإصابات بـ«كورونا» بين أفراد أحد فرق البحث والانقاذ

وفي سياق متصل، أشار رئيس جهاز الإطفاء في «ميامي-دايد» آلان كومينسكي، إلى اكتشاف العديد من الإصابات بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» بين أفراد أحد فرق البحث والانقاذ.

وأضاف كومينسكي، أنه تم تسريح هذا الفريق ووضعت بروتوكولات طبية لعزل أي شخص مصاب.