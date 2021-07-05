أعفاء 108 حالات مرضية من رسوم الفحوصات الطبية بمستشفى العريش العام

أعفت مديرية الشؤون الصحية بشمال سيناء 108 حالات مرضية بمستشفى العريش العام من رسوم الفحوصات الطبية خلال شهر يونيو الماضى الذين تم تسجيلهم فى الكشوفات الشهرية .

وقال الدكتور طارق محمد كامل، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، في تصريح صحفي، اليوم، أنه تم إعفاء عدد 108 حالات مرضية من الرسوم الخاصة بالفحوصات الطبية من المرضى غير القادرين، موضحا أن الإعفاء جاء بناء على جهود الخدمة الاجتماعية الطبية فى مساعدة غير القادرين من المرضى بإعفائهم من قيمة الفحوصات الطبية بعد عمل بحث اجتماعى شامل لهم وزيارتهم منزليًا من خلال فريق مشترك تابع للمديرية .

وتقوم الوحدة الاجتماعية بعمل تقارير كاملة ودقيقة للمرضى غير القادرين لتسهيل الخدمة الطبية لهم، موضحا أنه تم إعفاء عدد 92 حالة من المترددين على العيادات الخارجية و16 حالة من نزلاء الأقسام الداخلية بالمستشفى من الرسوم، بعد الانتهاء من عمليات تصحيح الكشوفات .وأشار إلى أن المديرية تعمل على مساعدة غير القادرين طوال الساعة بأقسام العيادات الخارجية والآستقبال بمستشفى العريش العام، ومستشفيات الشيخ زويد وبئر العبد للحالات العادية

60 جنيها إعانة مالية لمرضى الدرن

بدوره قال فتحى عثمان مسؤول التثقيف والإعلام الصحى بمديرية الصحة، إنه تم تقديم إعانة مالية لمرضى الدرن عن شهر يونيو الماضى بواقع 60 جنيها لكل مريض يتم تسليمها لهم بشكل مباشر .

من جهة أخرى، واصل المركز المخصص للتطعيم بلقاح كورونا في قسم التطعيمات بمستشفى العريش العام، استقبال المواطنين للتطعيم ضد فيروس كورونا كوفيد 19 المستجد.