سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الاثنين 5-7-2021 في مصر

استقر سعر جرام الذهب عيار 21 في الأسواق المحلية والعالمية، اليوم الاثنين الموافق 5 يوليو، ليستمر ثبات أسعار الذهب بمختلف الأعيرة عند ذات النقطة السعرية التي وردت بختام تداولات الأسبوع، وفق سعر الإغلاق، ليصعد الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا بالسوق المصري لمستويات 780 جنيهًا للجرام، وهو السعر المسجل في سوق الذهب الآن.

أسعار الذهب اليوم

وترصد «الوطن» متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم، ومتوسط سعر أعيرة الذهب 24 و18 والجنيه الذهب في محلات الصاغة، وفقًا للأسعار التي وردت صباح اليوم، استمرارًا لسلسلة الأخبار التي تغطي قطاع الاقتصاد، وتقدمها للقارئ على مدار الساعة، وجاءت كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم

يتراوح سعر الذهب عيار 24 المعروف بالذهب البندقي بين 889 و891 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

ويتراوح سعر الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا في السوق المصرية بين 778 و780 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم

فيما يتراوح سعر الذهب عيار 18 بين 667 و669 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

تراوح سعر الجنيه الذهب، في البورصات العالمية، بين 6224 و6240 جنيهًا.

وقال الدكتور وصفي واصف، رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالغرف التجارية، في تصريح سابق، إنّ أسعار الذهب شهدت تراجعًا على مدار الأسابيع الماضية، بسبب ارتفاع الدولار الأمريكي، إضافة إلى تصريحات أكبر صندوق تداول مدعوم بالذهب على مستوى العالم، بأنّ حيازاته تراجعت بنسبة 0.4% إلى 1041.99 طن.

وأضاف رئيس الشعبة، أنّ هناك توقعات بارتفاع أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة، لكنها ستكون ارتفاعات طفيفة وليست قفزات، خاصة مع بدء انتعاش الحالة الاقتصادية، وضخّ رؤوس الأموال بالاستثمارات، بعد قرار الفائدة الصادر عن البنك الفيدرالي الأمريكي، الذي جعل الكثير يعاود الاستثمار في الذهب مرة أخرى، باعتباره الملاذ الآمن للاستثمار.

وتابع أنّه رغم التراجع الكبير الذي شهدته الأسعار خلال الأيام الماضية، إلا أنّه لا يزال في الحدود الآمنة مقارنة بباقي الملاذات الآمنة «العقارات والادخار».