تعرف على إنتاج الذهب في مصر.. القاهرة 36 عالميا

كشف مجلس الذهب العالمي عن دخول مصر للسوق العالمية، وسط إنتاج الذهب عالميًا، من حيث عمليات الإنتاج.

وقال المجلس في بيان رسمي له، اليوم السبت، إن إنتاج الذهب في مصر زاد في عام 2020، حيث بلغ نحو 14.1 طن، وتضم قائمة كبار المنتجين 43 دولة، واحتلت مصر المرتبة 36 على مستوى العالم بين تلك الدول.

السودان رقم 15

وقال مجلس الذهب العالمي: إن السودان يسبق مصر في إنتاج الذهب، حيث احتلت السودان المركز رقم 15 على العالم، من حيث حجم الإنتاج عام 2020، والذي بلغ نحو 83.3 طن، في وقت وصل فيه الإنتاج العالمي من الذهب إلى 3478 طنا بواقع 122.7 مليون أونصة.

الصين الأول عالميا

واحتلت الصين المركز الأول بحجم إنتاج بلغ نحو 368 طنًا تقريبًا لتتفرد وحدها بـ 11 % من إنتاج الذهب في العالم، تليها روسيا بحجم إنتاج 331 طنا ثم أستراليا 328 طنا وفي المركز الرابع أمريكا بنحو 190.2 طن.

وفي وقت سابق، أكد مجلس الذهب العالمي، في تقرير صدر عنه مؤخرًا، أن روسيا تحتل المرتبة السابعة عالميًا من حيث احتياطي الذهب للعام 2015، بينما احتلت السعودية المرتبة الـ17 عالميًا والأولى عربيًا.

واستحوذت الولايات المتحدة، على إنتاج الذهب باحتياطي بلغ نحو 8133.5 طن، وهي تشكل 73.3% من إجمالي احتياطياتها، فيما احتلت ألمانيا المرتبة الثانية عالميًا، باحتياطيات وصلت لـ3381 طنًا وتشكل نحو 67.4% من إجمالي احتياطياتها.

وجاءت الصين في المرتبة السادسة عالميًا، وتفوقت عليها في الوقت الحالي باحتياطي ذهب بلغ نحو 1778.5 طن، حيث دفعت الأزمة الاقتصادية العالمية في عام 2008، وتنفيذ الولايات المتحدة لسياسة التحفيز الكمي، البنك المركزي الصيني للبدء في تخزين المعدن الأصفر.

يذكر أن سوق الذهب شهد الفترة الماضية، تذبذا، بسبب الأسعار والتجارة العالمية بين أغلب الدول، بسبب انتشار جائحة كورونا وعمليات الإغلاق التي شهدتها دول العالم وتوقف التجارة العالمي.