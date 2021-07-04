لليوم الثاني على التوالي.. استقرار أسعار الذهب بسبب إجازة البورصة

شهدت أسعار الذهب استقرارًا في عالميًا ومحليا بسبب الإجازة الأسبوعية للبورصات العالمية وأسواق الجمعة، وسط حالة من الترقب من المستثمرين، لبدء التداول في أول أيام عمل البورصات العالمية غدًا الإثنين.

وثبت سعر المعدن الأصفر عند ذات النقطة السعرية التي وردت بختام تداولات الأسبوع يوم الجمعة الماضية، بعد تسجيل ارتفاعً بمقدار 5 جنيهات، «وفق سعر الإغلاق»، ليصعد الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا بالسوق المصرية لمستويات 780 جنيهًا للجرام، وهو السعر المسجل في سوق الذهب الآن.

وترصد «الوطن»، متوسط سعر أعيرة الذهب 24 و21 و18 والجنيه الذهب في محال الصاغة، وفقًا للأسعار التي وردت في نهاية تعاملات اليوم الأحد 4 يوليو الحالي، استمرارًا لسلسلة الأخبار التي تغطي قطاع الاقتصاد وتقدمها للقارئ على مدار الساعة.

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم

يتراوح سعر الذهب عيار 24 المعروف بالذهب البندقي ما بين 889 و891 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

ويتراوح سعر الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا في السوق المصرية ما بين 778 و780 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم

فيما يتراوح سعر الذهب عيار 18 بين 667 و669 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

تراوح سعر الجنيه الذهب، في البورصات العالمية، بين 6224 و6240 جنيهًا.

أسعار الذهب في أسواق المال اليوم

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24، في أسواق المال، بنهاية تعاملات اليوم الأحد 4 يوليو، 901.03 جنيه، و57.50 دولار أمريكي، بينما سجّل سعر جرام الذهب عيار 21، بأسواق المال 788.42 جنيها، و50.32 دولار أمريكي، وبلغ سعر جرام الذهب عيار18، بأسواق المال، 675.78 جنيها، و43.13 دولار أمريكي، وتختلف أسعار الذهب من محل صاغة لآخر.

وكان إيهاب واصف نائب رئيس شعبة الذهب في الغرفة التجارية، قال إنّ الارتفاع في سعر الذهب دائمًا ما يكون سببه سعر البورصة العالمية، وسعر صرف الجنيه أمام الدولار، إضافة إلى عوامل العرض والطلب في السوق المحلية.