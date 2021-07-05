مودة الأدهم.. من الشهرة إلى سجن النساء برفقة حنين حسام

بعد مرور قرابة 3 أسبايع من الحكم على مودة الأدهم بالسجن لمدة 6 سنوات، وحنين حسام لمدة 10 سنوات، في اتهامات بالإتجار في البشر، تردد اسم مودة الأولى مرة أخرى على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية، بالتزامن مع محاكمة شريكها في مجمع محاكم شمال القاهرة بالعباسية، بتهمة التزوير في محرر رسمي، وقررت المحكمة تأجيل القضية لجلسة 5 سبتمبر المقبل.

وتستعرض «الوطن» أبرز ملامح ومحطات القضية المتهمة فيها مودة الأدهم، الصادر ضدها حكما بالحبس لمدة 6 سنوات.

مودة الأدهم تصرخ في المحكمة: «مستقبلي اتدمر»

قبل 3 أسابيع ظهرت مودة الأدهم في قفص الاتهام أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، ومثلت أمام هيئة المحكمة في انتظار الحكم عليها بتهمة الإتجار في البشر، وأصدرت المحكمة قرارا ضدها بالسجن لمدة 6 سنوات على خلفية الاتهام، وأيضا السجن لمدة 10 سنوات لحنين حسام بسبب التهمة ذاتها.

وعقب صدور الحكم دخلت مودة الأدهم فى نوبة بكاء، وصرخت في المحكمة قائلة: «مستقبلي اتدمر».

مودة الأدهم وحنين حسام أصدقاء في سجن النساء

وعقب صدور الحكم، اقتيدت مودة الأدهم تحت حراسة أمنية مشددة، من مباحث القاهرة والسجون، وتوجهت إلى سجن النساء بالقناطر الخيرية، وأودعت فيه، لتنفيذ العقوبة الصادرة بحقها.

كما تمكنت القوات الشرطة بعد مرور 48 ساعة من الحكم، من إلقاء القبض على حنين حسام لصدور قرار بالسجن 10 سنوات ضدها في القضية ذاتها، ورحلت إلى سجن النساء لتجلس بجوار مودة الأدهم في عنبر واحد.

محاكمة شريك مودة الأدهم وحنين حسام

كانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية، قد قررت مساء أمس الأول، تأجيل محاكمة شريك مودة الأدهم وحنين حسام وآخرين بتهمة التزوير في محرر رسمي، لجلسة 5 سبتمبر المقبل.