يقترب من 900 جنيه.. أسعار الأسمنت اليوم الاثنين في الأسواق

واصلت أسعار الأسمنت اليوم الاثنين الموافق 5 يوليو 2021، ارتفاعاتها غير المسبوقة، ليلاميس الطن 900 جنيه بالأسواق، عقب إعلان الشركات للأسعار الأسبوعية، وسط تخمة في المعروض.

وكانت شعبة مواد البناء بالغرف التجارية قد أشارت في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى مواصلة ارتفاع أسعار الأسمنت في الأسواق خلال الأيام الماضية، بينما أرجع أحمد الزيني، رئيس الشعبة العامة الارتفاع إلى تعظيم الأرباح.

ووصف «الزيني» في تصريح لـ«الوطن» ارتفاع الأسعار بغير المبرر، لوجود وفرة في المعروض، وتخمة في الإنتاج من الأسمنت، موضحا أن شركات الأسمنت أبلغت التجار بالارتفاع عبر رسائل «sms»، قائلا: «إن الأسواق غير مستوعبة لأي زيادات».

أسعار الأسمنت اليوم الاثنين 5 يوليو

أسعار الأسمنت المسلح

- الشركة القومية للأسمنت يباع الطن بسعر 880 جنيهًا، وهي الأعلى سعرا للبيع.

أسمنت سيناء يباع بسعر 810 جنيهات.

أسمنت سيناء 425 يباع بسعر 805 جنيهات للطن.

- المعلم يباع الطن بسعر 805 جنيهات.

- أسمنت الصخرة يباع الطن بسعر 805 جنيهات.

- أسمنت المصرى يباع الطن بسعر 840 جنيهًا.

- أسمنت السويس يباع الطن بسعر 870 جنيها.

- أسمنت السويدي يباع الطن بسعر 885 جنيها .

أسعار الأسمنت المخلوط

- أسمنت «إيه وان» يباع الطن بسعر 650 جنيهًا.

- أسمنت النخيل يباع الطن بسعر 650 جنيهًا.

- أسمنت الواحة يباع الطن بسعر 660 جنيه.

- أسمنت السويدي يباع بسعر 660 جنيها.

أسعار الأسمنت الأبيض

- يباع أسمنت العادة بسعر 2500 جنيه للطن.

- أسمنت سوبر سيناء يباع الطن بسعر 2450 جنيهًا.

- أسمنت رويال العادة يباع الطن بسعر 2430 جنيهًا.

- أسمنت الواحة الأبيض 2420 جنيهًا.

أسعار الأسمنت المقاوم

- أسيك سي وتر يباع الطن بسعر 805 جنيهات.

- السويس سي وتر يباع الطن بسعر 820 جنيهًا.

- السويدي المقاوم يباع الطن بسعر 820 جنيهًا.

أسعار الجبس

استقرت أسعار الجبس، اليوم الاثنين 5 يوليو 2021، على النحو التالي:

- شركة سيناء يباع الطن بسعر 850 جنيهًا.

- جبس العامرية يباع الطن بسعر650 جنيهًا.

- جبس السويس يباع الطن بسعر 580 جنيهًا.

- جبس الدولية يباع الطن بسعر 710 جنيهات.

- جبس المعمار يباع بسعر 690 جنيهًا للطن.

- جبس مصر سيناء يباع بـ650 جنيهًا للطن.