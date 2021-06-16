سوق مواد البناء ينتظر الأسعار الجديدة للسيراميك والبورسلين

يترقب سوق مواد البناء، الأيام المقبلة، ارتفاعاً في أسعار السيراميك والبورسلين، تأثراً بارتفاع الخامات، في وقت تعهدت إحدى الشركات المنتجة، بالعمل على احتواء جزء من تلك التكلفة، دون تمريرها كاملةً للمستهلك.

وقالت شركة الجوهرة للسيراميك والبورسلين، المُدرجة بالبورصة المصرية، إن العام 2021 شهد ارتفاعاً لبعض عناصر تكاليف النشاط، وإن الشركة تطلع لاحتواء جزء من تلك التكلفة في أسعار السيراميك استناداً إلى مرونتها في التكيف مع المتغيرات.

تعهدات بعدم تمرير «الزيادة كاملة»

وتوقعت الشركة التي تستحوذ على حصة معقولة بالسوق المصرية، وحققت صافي مبيعات 323.93 مليون جنيه في الربع الأول من العام 2021، بنسبة نمو 129%، أن تعود الأسواق المحلية لطبيعتها بعد عودة بعض المؤشرات الاقتصادية العالمية والمحلية لمعدلاتها الطبيعية شريطة انحسار الجائحة.

وأوضحت الشركة في تقرير نتائج أعمال الربع الأول من عام 2021، المُرسل للبورصة المصرية، أن الربع الأول «يناير - مارس 2021»، شهد تحقيق معدلات أداء إيجابية على مستوى كل من المبيعات والربحية، حيث تمكنت الشركة من دفع مستويات مبيعات السيراميك على مستوى السوق المحلي، بالإضافة إلى التحسن التدريجي في معدلات تصدير السيراميك، تماشياً مع تعافي الأداء الاقتصادي لكافة القطاعات.

متر السيراميك يبدأ من 45 جنيه

وفي وقت سابق، قررت الحكومة ممثلة في وزارة التجارة والصناعة، وقف استيراد السيراميك لمدة 3 أشهر، وجاء القرار الذي اتخذته الوزيرة نيفين جامع نهاية ديسمبر الماضي، من أجل الحفاظ على معدلات إنتاجية الصناعة المصرية من أي تداعيات محتملة من جراء انتشار فيروس كورونا، وهو القرار الذي سبقته مناشدات من جانب منتجي السيراميك الذين طالبوا عدة مرات الحكومة بالتدخل لإنقاذ الصناعة.

ويشكل الغاز نحو 35% من تكلفة صناعة السيراميك، وتعتقد المصانع أن أسعار الغاز، التي تبلغ نحو 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، مرتفعة مقارنة بالدول المنافسة، وتطالب بخفض الأسعار إلى ما دون 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية.

أسعار السيراميك في مصر

وفيما يلي متوسط أسعار السيراميك للمتر في مصر:

- تبدأ الأسعار من 45 جنيها حتى 100 جنيه للمتر.

- يباع سعر متر سيراميك حائط الحمام ليزر من 50 حتى 120 جنيها.

- سعر السيراميك العادي يباع بأسعار تتراوح بين 45 حتى 100 جنيها.

- سعر متر الباركيه للمتر فرز أول بين 100 حتى 250 جنيها.

- سعر حوائط المطبخ الليزر بين 50 إلى 150 جنيها.

- سعر السيراميك العادي بين 45 و120 جنيها.

- سعر السيراميك فرز ثالث يبدأ من 30 جنيها.

- سعر متر رخام الجلاكسي بالتركيب 1400جنيه.

- سعر الرخام أحمر أسواني بالتركيب 700 جنيه.

- سعر متر رخام نيو حلايب بالتركيب 650.

- سعر متر رخام حلايب بالتركيب 600 جنيه.

- سعر متر رخام جندولاً بالتركيب 600 جنيه.

- سعر متر رخام روزا نصر بالتركيب 700 جنيه.

- سعر متر رخام أحمر فرساني بالتركيب 750 جنيه.

- سعر متر رخام أحمر رويال بالتركيب 700 جنيه

- سعر الرخام أبيض كرارة بالتركيب 500 جنيه.