طبيب بمستشفى دلال عبدالعزيز: «محددين وقت إبلاغها بصدمة وفاة زوجها»

قالت مصادر في المستشفى الخاص، الذي تعالج فيه الفنانة دلال عبد العزيز، إنه بناءً على طلب الأسرة لن يتم إبلاغ الفنانة دلال عبد العزيز بوفاة زوجها سمير غانم، خلال فترة وجودها في المستشفى، ولكن ستتولى أسرتها هذا الأمر بعد عوتها لمنزلها.

في المستشفى.. ممنوع ذكر اسم سمير غانم

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «أن هناك تعليمات للأطقم الطبية بعدم الحديث معها في أي شأن يخص الفنان سمير غانم، وحين تسأل عنه تكون الإجابة واحدة بأنه يعاني من نفس مرضها، وممنوع من الزيارة أو التواصل، كما أن حالته تشهد بعض التحسن».

وأوضحت المصادر، أن هذا القرار يأتي حرصا على الحالة النفسية للفنانة دلال عبد العزيز، كي لا تنتكس حالتها بعد التحسن الذي شهدته خلال الفترة الأخيرة، خاصة أنها استطاعت الحركة بشكل بسيط في غرفتها، ثم انتكست مرة أخرى.

طبيعة مرض الفنانة دلال عبد العزيز

وتعاني الفنانة دلال عبد العزيز من تليف في الرئة إثر إصابتها بفيروس كورونا منذ أواخر أبريل الماضي، ونقلها للمستشفى للعلاج.

وقالت مصادر في المستشفى، إن الفنانة تعافت من فيروس كورونا، لكن ما تعاني منه حاليا هو تبعات الفيروس وأنها في احتياج شديد للأكسجين طوال الوقت، مؤكدة أن الرئة ستأخذ وقتا كي تعود لما كانت عليه.

ولا تعرف الفنانة دلال عبد العزيز حتى الآن بخبر وفاة زوجها سمير غانم، رغم مرور ما يزيد على 40 يومًا على الوفاة، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، التي سببت له «فشل كلوي» ساهم في الوفاة، في حين قال شقيقه في تصريحات خلال مراسم الدفن إن شقيقه توفى متأثرا بمرض الفطر الأسود الذي أصابه بعد تعافيه من كورونا.

ورفضت المستشفى الذي كان يعالج فيه الفنان سمير غانم التعليق على خبر وفاته ولم ترد على ما قيل بشأن وفاته بالفطر الأسود أو غيره.