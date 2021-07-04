ماذا يقول الأطباء لدلال عبد العزيز عند سؤالها على سمير غانم؟ إجابة صادمة متفق عليها

قالت مصادر طبية بالمستشفى التي تعالج بها الفنانة دلال عبدالعزيز، إن الفنانة دلال عبدالعزيز تسأل عن زوجها الفنان سمير غانم باستمرار وطلبت زيارته، وتابعت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن الأطباء ترد عليها بأن الفنانة سمير غانم بصحة جيدة وحالته تتحسن، ولكن الزيارة ممنوعة عنه نظرا لأنها في عزل وهو الآخر.

وعند سؤالها عن حالته الصحية، يقول الأطباء لها، وهي إجابة واحدة متفق عليه بين الأطباء، إن حالته تتحسن وأن مرضه يشبه مرضها وتقريبا نفس الحالة. وأضافت المصادر أن الفنانة دائما ما تقدم الشكر للأطقم الطبية المعالجة لها «شكرا هي الكلمة السائدة على لسانها دائما»، مشيرة إلى تشديد أسرتها على عدم معرفة خبر رحيل الفنان سمير غانم أمامها خوفا من حدوث أي مضاعفات صحية لها نتيجة سماع الخبر.

نص رسالة مؤثرة من دلال عبد العزيز إلى سمير غانم

وقالت المصادر إن الفنانة دلال عبد العزيز، كتبت على واحدة من أوراق المستشفى، رسالة مؤثرة لزوجها الفنان الراحل سمير غانم، تقول فيها: «إن أكثر ما يؤلمني ليس المرض، ولكن الألم الذي يشعر به سمير من نفس المرض»

آخر التطورات الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز

وقالت المصادر إن الفنانة تحسنت حالتها بعض الشيء ولكن عادت مرة أخرى للانتكاسة خلال الأسبوع الماضي، مشيرة في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن حالتها أحيانا تجعل الأطباء تشعر باليأس وأحيانا يعود لهم الأمل خاصة أنها تعاني بشدة من تليف الرئة إثر إصابتها بفيروس كورونا، وأكدت المصادر أن الفنانة دلال عبدالعزيز لا تعلم بوفاة زوجها الراحل سمير غانم حتى الآن وهناك تشديدات من قبل أسرتها بعدم معرفتها خوفا من حدوث مضاعفات لها إثر سماع الخبر.

مرض الفنانة دلال عبدالعزيز

الجدير بالذكر أن الفنانة دلال عبدالعزيز، من تليف كبير في الرئة، نتيجة الإصابة بفيروس كورونا، وتحتاج لفترة طويلة للعلاج كي تعود رئتها للعمل مرة أخرى نظرًا لتأثرها الشديد، واعتمادها على الأكسجين الخارجي عبر أجهزة «السباب» و«الهاي فلو نزيل» وفقا لتصريحات مصادر طبية مسؤولة لـ«الوطن» بذلك.

وكانت الفنانة إيمي سمير غانم، ابنة الفنانة دلال عبدالعزيز، نشرت صورة عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»: مرفق بدعاء لوالدتها جاء نصا، «اللهم عافية في بدن أمي، وطمأنينة في قلب أمي، وسعادة في روح أمي، وعيشًا طويلًا في ظل أمي» مطالبة الجمهور بالدعاء لها، ولاقى المنشور تفاعلا كبيرا من قبل الجمهور، المحبين للفنانة دلال عبدالعزيز، حيث تفاعلوا مع المنشور بالدعاء لها.