انطلاق المؤتمر الوزاري لـ«التعاون الإسلامي للمرأة» بالعاصمة الإدارية

تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ةتنطلق من العاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة فعاليات الدورة الثامنة للمؤتمر الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي للمرأة التي تتسلم مصر خلال فعاليات المؤتمر الرئاسة وتمثلها الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة ورئيسة المجلس الوزاري لمنظمة تنمية المرأة.

تعقد الدورة الثامنة تحت عنوان «الحفاظ على مكتسبات المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة فى ظل جائحة كورونا وما بعدها» في الفترة من 5-8 يوليو 2021 بحضور لفيف من الوزراء/ات ورؤساء الوفود وممثلو دول منظمة التعاون الإسلامي والجهات والهيئات والاجهزة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي وكل المنظمات الإقليمية والدولية.

تتضمن الفعاليات عقد اجتماعات الدورة الاستثنائية الثانية للمجلس الوزاري لمنظمة تنمية المرأة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي وسيتم خلال المؤتمر عرض تقارير الأمين العام للمنظمة حول تنفيذ القرارات الصادرة عن المؤتمر الوزاري السابع حول دور المرأة في التنمية في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ووفود المؤسسات التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي واللجنة الاستشارية للمرأة، الى جانب استعراض جهود الدول الأعضاء في مجال تمكين المرأة وتنفيذ خطة «أوباو»، واعتماد القرارات الصادرة من المؤتمر.

جدير بالذكر أن منظمة التعاون الاسلامي تعد ثاني أكبر منظمة بعد الأمم المتحدة في عدد الدول حتى يصل عددها إلى 57 دولة وهي تضم كل الدول الإسلامية العربية وغير العربية، ومقرها جده بالمملكة العربية السعودية، وتعتبر مصر من اوائل الدول المنضمة كعضو مؤسس للمنظمة عام 1969، هذا وقد جاء اختيار مصر لاستضافة وتنظيم الدورة الثامنة لمؤتمر وزراء المرأة لدول منظمة التعاون الإسلامي بناءً على القرار الذي صدر في المؤتمر السابع الذي عقد في وجادودو ببوركينافاسو.