وزيرة الهجرة تستقبل أسقف عام مصر في أفريقيا لمناقشة تعزيز سبل التعاون

استقبلت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، نيافة الأنبا جوزيف أسقف عام مصر في أفريقيا وتحديدا في ناميبيا وبتسوانا ومالاوي وزيمبابوي، وذلك لمناقشة تعزيز سبل التعاون والتنسيق بصدد مبادرة «صوت مصر في أفريقيا» Egypt’s Voice in Africa.

وخلال اللقاء، رحبت السفيرة نبيلة مكرم بالأسقف العام واستعرضت فكرة مبادرة «صوت مصر في أفريقيا» وأهم المحاور التي تقوم عليها وأبرزها استعادة مصر لدورها الريادي والكبير في القارة السمراء، من خلال استدامة التواصل مع الجاليات المصرية في أفريقيا وتحقيق الاستفادة المثلى من القوى الناعمة المصرية هناك إزاء كل الملفات والقضايا بالتوازي مع الجهود الدبلوماسية القائمة التي تبذلها الدولة المصرية.

وأضافت وزيرة الهجرة أنها عقدت حتى الآن ثلاثة لقاءات افتراضية عبر تطبيق «زووم» مع عدد من أبناء الجالية المصرية المقيمين في عدة دول أفريقية من بينها: ليسوتو ونيجيريا وناميبيا وكينيا وجنوب أفريقيا وتنزانيا والسنغال وكوت ديفوار وزيمبابوي، وقامت بالاستماع إلى مقترحاتهم، والتي شملت تنشيط حركة السياحة والطيران مع الدول الأفريقية، وتعزيز التبادل التجاري والاستثمارات وزيادة عمليات الاستيراد والتصدير خاصة للأدوية والأغذية والمحاصيل الزراعية والأثاث، والتعاون في مجالي التعليم والكهرباء، وإرسال دعم طبي للدول الأفريقية.

وأكدت الوزيرة على أهمية التعاون مع الكنيسة المصرية في أفريقيا لتذليل أي عقبات تواجه أبناء الجالية المصرية هناك والعمل على تلبية احتياجاتهم في مختلف النواحي، مؤكدة على التنسيق لتنظيم لقاء افتراضي رابع قريبا لبحث ما تم التوصل إليه من نتائج والاستماع إلى أفكار ومقترحات جديدة من أبناء الجالية.

من جهته، أعرب نيافة الأنبا جوزيف عن بالغ سعادته بلقاء وزيرة الهجرة، وأعلن ترحيبه بالتعاون مع الوزارة بصدد مبادرة «صوت مصر في أفريقيا» خاصة في ظل تحرك مصر الكبير بالقارة الأفريقية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال الأنبا جوزيف: «إننا نتطلع إلى وجود تعاون مشترك بين وزارة الهجرة والكنيسة المصرية في أفريقيا بصدد المبادرة، وذلك في النواحي العلمية والصحية والاجتماعية إلى جانب مجالات التنمية المستدامة، كما نسعى لتنمية العلاقات المتبادلة وتعزيزها بشتى الطرق».