في حالة الطلاق.. «قانوني» يوضح أحقية الحصول على وثيقة تأمين شبكة العروس

بعد إصدار أول وثيقة تأمين على شبكة العروس أو المشغولات الذهبية من قبل الاتحاد المصري للتأمين، تساءل البعض في حالة الطلاق أو فسخ الخطوبة لمن تعود ملكية الوثيقة؟.

من جهتها، قالت أمل أصلان، المستشارة القانونية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن بنود وثيقة التأمين على شبكة العروس الذهب أو المجوهرات بشكل عام، هي التي تحكم الأمر، ومنها أن تعود الملكية لمن يمتلكها ومدون اسمه بها، بمعنى أنه إذا كانت باسم الزوج، ففي حالة الطلاق أو فسخ الخطوبة تعود ملكيتها له.

وأشارت المستشارة القانونية، إلى أنه إذا كان في بنود الوثيقة أن الاستفادة تعود لشخص آخر بعد وفاة الزوج والزوجة، يجب كتابة اسمه داخلها.

يذكر أن الاتحاد المصري للتأمين أعلن لأول مرة عن تفاصيل وثيقة التأمين الخاصة بالمجوهرات والشبكة الخاصة بالعروس.

ويغطي تأمين المجوهرات تكاليف استبدال المقتنيات الثمينة في حالة فقدانها أو تلفها أو سرقتها.

ويمكن أن تحمل تلك المقتنيات الكثير من القيمة العاطفية والمالية، لذلك قد يسبب فقدانها خسارة كبيرة، وهنا يأتي دور شركات التأمين.

وتختلف وثائق التأمين على المجوهرات باختلاف مقدمي الخدمة، لكن في معظم الحالات تتوفر تغطيات تأمينية للمقتنيات الآتية:

- خواتم الزفاف والخطوبة

- الأساور

- الساعات الثمينة

- القلادات

- الأقراط

ويعتمد القسط المدفوع لتغطية المجوهرات كجزء من وثيقة تأمين محتويات المنزل إلى حد كبير على قيمة المجوهرات المراد التأمين عليها.

بالإضافة إلى ذلك تأخذ شركات التأمين وسائل الوقاية والمنع في الاعتبار، كطريقة التخزين ففي حالة الاحتفاظ بتلك المقتنيات في خزانة آمنه يقلل احتمالية سرقتها.

وأكد الاتحاد المصري للتأمين، أنه يسعى دائما إلى دعم وتطوير سوق التأمين المصري، بمحاولة إطلاع السوق على الاتجاهات العالمية الحديثة فيما يتعلق بالمنتجات التأمينية، التي يمكن تطبيق بعضها في السوق المصري.