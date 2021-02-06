لصرف وثيقة التأمين.. حبس رجل أعمال و4 أشخاص بتهمة حرق مخزنه في الشرقية

قررت نيابة فاقوس بإشراف المحامي العام لنيابات شمال الشرقية حبس رجل أعمال وابنه و3 آخرين، اليوم، بتهمة حرق مخزن أعلاف، ملك الأول، للاستفادة من وثيقة التأمين على المخزن ضد السرقة والحريق بمبلغ 4 ملايين جنيه.

كان اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا بورود بلاغا لمركز شرطة فاقوس بنشوب حريق بمخزن أعلاف حيوانية بقرية البيروم التابعة لدائرة مركز فاقوس.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى محل الواقعة، وتبين نشوب الحريق بمخزن أسفل منزل مكون من طابقين مُخصص لتخزين الأعلاف والمبيدات، ملك تاجر أعلاف مقيم بدائرة المركز، وتم السيطرة على الحريق وإخماده، ورجح مالك المخزن أن يكون السبب نتيجة ماس كهربائى.

وكشفت التحريات مرور مالك المخزن بضائقة مالية بسب مديونيته لأحد البنوك، وقيامه بالإشتراك مع نجله وخاله مقيمان بدائرة المركز بالإتفاق مع أحد الاشخاص مقيم بدائرة مركز شرطة شبين القناط، بالقليوبية على إشعال النيران به بهدف الاستفادة من وثيقة التأمين على المخزن ضد السرقة والحريق بمبلغ 4 ملايين جنيه.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مالك المخزن ونجله، وتبين تواجد باقى المتهمين بمستشفى الحروق بالشرقية باستثناءمتهم هارب، وتم التحفظ عليهم، واعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وفي التحقيقات أقر مالك المخزن ونجله بقيامهما بإعداد 6 جراكن بنزين ووضعها داخل المخزن، ثم توجها برفقة باقى المتهمين إلى المخزن وسكبوا البنزين وأشعلوا النيران به.

وأشار إلى أنه أثناء خروجهم حدثت إصابتهم بحروق في الوجه واليدين والقدمين وألقى أحدهم الجاكت الخاص به، وقام نجل مالك المخزن بنقلهم للمستشفى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجارى تكثيف الجهود لضبط الهارب، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.