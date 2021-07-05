 الهجرة: نتعاون مع النائب إيهاب رمزي لعودة جثامين المصريين من قبرص

تقدمت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بخالص التعازي لأسر المواطنين المتوفين في حرائق الغابات في إحدى القرى القبرصية وإعلان الجهات القبرصية المعنية بوفاة 4 مواطنين مصريين، كانوا يعملون في قبرص، نتيجة تلك الحرائق.

وصرحت وزيرة الهجرة بأنه جارٍ تنسيق الجهود مع الدكتور إيهاب رمزي، عضو مجلس النواب عن دائرة قرية الناصرية التابعة لمركز بني مزار، التي ينتمي إليها المواطنون المصريون الأربعة ضحايا الحادث، وذلك للعمل على البيانات المطلوبة لإنهاء كل إجراءات عودة الجثامين في أسرع وقت ممكن، وفق متطلبات السلطات القبرصية ويتم ذلك من خلال تواصل مستمر مع أهالي الضحايا لتوفير المعلومات المطلوبة عن ذويهم للمساعدة في التعرف على هوياتهم.

وكانت سفارة مصر فى قبرص قد شكلت غرفة عمليات للتواصل مع المسؤولين القبارصة، وفقا لما جاء في بيان الخارجية المصرية، بعد ورود معلومات لديها تفيد وفاة 4 مصريين كانوا يعملون فى قبرص نتيجة للحرائق التى اندلعت في عدد من القرى هناك، وقد أجرى السفير المصري فى قبرص عمرو حمزة فحصا لمكان الحادث وملابساته، ويتواصل بشكل مستمر مع الجهات القبرصية المعنية.

وقال الدكتور إيهاب رمزي عضو مجلس النواب عن دائرة قرية الناصرية التابعة لمركز بني مزار والتي ينتمي إليها المواطنون المصريين الأربعة ضحايا حادث حريق بعض القرى القبرصية، إنه في تواصل مستمر مع السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وكذلك أهالى ضحايا الحادث، لتلبية وتوفير ما تقدمت به السلطات القبرصة من طلب إجراءات ومعلومات ويتم ذلك من خلال التواصل الدائم مع أهالي المتوفين لإنهاء الإجراءات المطلوبة من قبل السلطات القبرصة والخاصة بالتعرف على هوية المتوفين.

ويتم التنسيق مع وزارة الهجرة والنائب إيهاب رمزي للعمل على توفير كل المعلومات المطلوبة من أهالي المتوفين تمهيداً لإنهاء السفارة المصرية كل الإجراءات لنقل جثامين المتوفين المصريين إلى أرض الوطن.