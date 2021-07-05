يترقب طلاب وطالبات جامعة الزقازيق في مختلف الكليات الإعلان عن نتائج الامتحانات في مختلف الفرق حيث يسعون للحصول عليها سواء مباشرة من خلال الكشوفات التي يتم تعليقها على جدران الكليات أو من خلال الموقع الالكتروني للجامعة.

رابط الحصول على نتائج كليات جامعة الزقازيق

وخصصت الجامعة رابطا للتسجيل على موقعهاالالكتروني لإعلان النتائج يتم من خلاله تسجيل رقم جلوس الطالب واختيار الكلية ومن ثم الحصول على النتيجة، وللإطلاع على رابط التسجيل بالجامعة من هنا .

شروط الالتحاق بجامعة الزقازيق

وكانت الجامعة أعلنت في وقت سابق عن شروط الالتحاق بمختلف كليات ومعاهد الجامعة للطلاب الذين اجتازوا مرحلة الثانوية العامة أو أي شهادة مساوية لها. وجاءت الشروط على النحو التالي:

يجب على المتقدم أن يكون حاصل على شهادة الثانوية العامة أو ما يساوي لها . يتم قبول الطلاب على حسب درجاتهم الدراسية مع الأخذ بعين الاعتبار موقعهم الجغرافى .

تقبل كليات التجارة الطلاب الحاصلين على شهادة من المدارس الثانوية التجارية. وفي كليات الزراعة، يتم قبول الطلاب الذين إجتازوا إمتحانات المدارس الثانوية الزراعية بدرجات دراسية عالية .

وفي كليات الهندسة ، يتم قبول الطلاب من المدارس الفنية أيضاً . في المعهد العالى للتمريض ، يتم قبول الذين اجتازوا شهادة التمريض العام . في كليات التربية و كليات البنات ، يتم قبول الحاصلين على الدبلوم التربوى، و الذين اجتازوا المعهد الفني وما شابه ذلك في بعض الكليات يتم قبولهم أيضا

ويجب تسجيل خريجي المدرسة الثانوية التجارية ، والمدرسة الثانوية الفنية ، والمدرسة الثانوية الزراعية في الأقسام الفنية في كلية التربية ، وفي بعض أقسام المعهد العالي للكفاية الإنتاجية بجامعة الزقازيق وفقا للنظام وشروط المجلس الأعلى الجامعي.

ويجب على الفحص الطبي أن يثبت الصحة الجيدة للمتقدم و خلوة من الأمراض لاستئناف الدراسات المتقدم لها وفقا للمبادئ التي حددها المجلس الأعلى للجامعة و كليات الجامعات . وإذا كان المتقدم عاملا ، وجب عليه تقديم رخصة العمل لإثبات إجازة متابعة دراستة من قبل مديرة بالعمل ، سواء كان يعمل في وظيفة حكومية أو غير حكومية .

ويجب أن يلتحق كل طالب يرغب في الانضمام إلى الجامعة في كلية واحدة فقط. سيتم رفض الطالب الذي ينضم أكثر من كلية في نفس الوقت .

دراسة غير متفرغة بدوام جزئي

ويستطيع المتقدم أن يدرس دراسة غير متفرغة في كليات أداب و حقوق و تجارة أو أي كلية يحددها المجلس الأعلى الجامعي للحصول على درجة البكالوريوس أو الليسانس.

الشروط الخاصة بالمتقدمين الغير المتفرغين بدوام جزئي:

أن يكون حسن السمعة وله علاقات جيدة. وأن يجتاز مرحلة الثانوية العامة أو ما يعادلها في نفس سنوات إلتحاقه.وبالنسبة لأولئك الذين لديهم شهادة البكالوريوس أو الليسانس ، يمكن إلحاقهم لنفس الكليات.

مرحلة البكالوريوس:

تقبل البرامج الجامعية المتقدمين الذين اجتازوا الشهادة العامة للتعليم الثانوي أو أي شهادة أخرى ثانوية دولية تعادلها ، وفقا لأحكام وشروط المجلس الأعلى للجامعات المصرية.

مرحلة الدراسات العليا:

على المتقدمين لبرامج الدراسات العليا بما يلي: "أن يكون حاصلا على درجة البكالوريوس من جامعة معترف بها أو معهد يعادله.وتلبية المتطلبات العامة التى صرح بها مجلس الكلية و التي أعلنها مجلس الجامعة . ويجب على طلبة الماجستير والدكتوراه إجراء الأنشطة البحثية وتقديم أطروحة كإنجاز جزئي للدرجة العلمية.

مرحلة التخرج:

يتم منح درجة البكالوريوس من قبل الجامعة للطلاب الذين أكملوا العدد المطلوب من السنين الدراسية بما يعادل متوسط درجات التقدير التراكمى بإجتيازها أو أعلى .ويتم منح درجة الماجستير والدكتوراه من قبل الجامعة لطلبة الدراسات العليا الذين تم قبول أطروحتهم من قبل لجنة الدفاع و الموافقة عليها من قبل أعضاء هيئة التدريس و مجالس الجامعة.