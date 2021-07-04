محافظ الشرقية يناقش الحد من تداول «فسفوسيد الألومنيوم»: خطر على الصحة

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، تجريم تداول أقراص «فسفوسيد الألومنيوم» المستخدمة في مجال المبيدات الزراعية، والسماح فقط باستخدامها بمعرفة الشركات المختصة للقيام بعملية تبخير مخازن الغلال والصوامع وذلك تحت إشراف وزارة التموين، مؤكداً على ضرورة الإعلان الرسمي عن الشركات التي ستقوم بتلك الأعمال حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

جاء ذلك خلال اجتماعه مع الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة، والمهندس علي لاشين، وكيل وزارة الزراعة والدكتور أحمد عمر أستاذ ورئيس قسم التسمم بجامعة الزقازيق ومستشار مديرية الصحة للسموم والإدمان والمهندس أسامة الصغير، مدير إدارة الرقابة على المبيدات والمخصبات الزراعية بمديرية الزراعة.

وخلال الاجتماع، أكد محافظ الشرقية على تشكيل لجان عمل مشتركة بالتنسيق بين مديريتي الصحة والزراعة للتفتيش على صوامع القطاع الخاص، للتأكد من عدم استخدامها للمبيدات بشكل عشوائي والتنبيه بعدم التعامل مع هذه المبيدات إلا من خلال الشركات المتخصصة في تبخير مخازن الغلال والصوامع للحفاظ على الأقماح من التلف، مؤكداً على التشميع الفوري في حالة عدم الالتزام بذلك.

كلف المحافظ وكيل وزارة الزراعة بتشديد الرقابة على محال الإتجار بالمبيدات والمخصبات الزراعية للتأكد من عدم تواجد أقراص «فسفوسيد الألمونيوم والماغنسيوم» بطريقة غير رسمية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، موجهاً على ضرورة توعية المواطنين بخطورة الأقراص وعدم تداولها وكذلك دخولها للمنازل تفادياً لتناول الأطفال لها دون وعي أو إدراك، ما يعرض حياتهم للخطر.

كما وجه المحافظ وكيل وزارة الزراعة بتنفيذ برنامج تدريبي لتوعيه مهندسي مكافحة الآفات والمشرفين الزارعيين على كيفية التطبيق الأمثل لهذه المبيدات والإشراف على استخدامها لدى المزارعين لتحقيق الاستفادة منها.

ومن جانبه، أوضح الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة، أهمية عقد هذا الاجتماع نظراً لتزايد حالات التسمم والوفاة بسبب استنشاق الأبخرة المتصاعدة من أقراص فسفوسيد الألمونيوم والماغنسيوم والتي تستخدم في منع الحشرات وتبخير مخازن الغلال والصوامع، مشيراً إلى أنه من المقرر إنشاء وحدة مصغرة لكل مستشفى لعلاج أمراض السموم وتكثيف الحملات التفتيشية بالتنسيق مع مديرية الزراعة لضبط أصحاب محال بيع المبيدات الزراعية المخالفين.