وكيل تعليم المنيا يتفقد أعمال تصحيح امتحانات الدبلومات

تفقد المهندس محمد فؤاد الرشيدي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، مقار تصحيح امتحانات الدبلومات الفنية للمدارس الثانوية الصناعية، التي بدأت السبت الماضي، للمواد الثقافية والتخصصية.

شملت الجولة، اليوم، مدرسة الجمهورية الإبتدائية، والمدرسة الفنية بنات حيث تمت متابعة جاهزية تلك المقار من حيث النظافة والتهوية وتوفير المراوح، بالإضافة إلى توافر كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للعاملين من توافر المطهرات والكمامات الطبية وأجهزة قياس درجات الحرارة.

وتابع وكيل الوزارة نظافة دورات المياه وتوافر المطهرات والصابون وجميع وسائل التطهير، وأكد علي ضرورة التعقيم اليومي للمقرات قبل وبعد الانصراف، موجها الشكر والتقدير للجنة الإدارة ولجان التقدير والتعليم الفني على الجهد المبذول.

وكان وكيل تعليم المنيا، زار فرع الأكاديمية المهنية للمعلمين بالمنيا الجديدة، وبرفقته الدكتور عماد إمام مدير فرع الأكاديمية المهنية للمعلمين، حيث تعقد دورة التطبيقات التربوية للمعلم المساعد، ويحاضر في التدريبات أساتذة جامعات متخصصون فى التربية والتنمية البشرية، وتأهيل المعلمين، ويمنح المتدرب فى نهاية الدورة شهادة اعتماد موثقة، وذلك يتطلب حضور ورشة عمل في الأكاديمية المهنية.

وأوضح «الرشيدي»، أن هذه الورشة تهدف إلى استحداث آليات تدريب وتطوير مهارات المدرسين ويحصلون من خلال هذا التدريب على شهادة صلاحية مزاولة المهنة تكون بديلا عن منظومة الترقية المتبعة حاليا، ويأتي ذلك ضمن إجراءات الترقي للمعلمين المتقدمين لتدريبات الترقى للعام ٢٠٢١.

ووفرت مديرية التعليم استراحات بالمنيا الجديدة، للمعلمين المتواجدين بالتدريب من جميع محافظات الصعيد لتخفيف معاناة السفر وتوفير جو من الهدوء والاستقرار النفسى والمعنوى.