مصرع طبيب في انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الزراعي في المنيا

لقى طبيب مصرعه، إثر انقلاب سيارته الملاكي بالطريق الزراعي «القاهرة - أسوان» بين مدينتي المنيا وسمالوط.

وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وتلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا بانقلاب سيارة ملاكي يقودها شاب في العقد الثالث من عمره بين قريتي البرجاية وزهرة.

بالانتقال والفحص تبين مصرع عبدالله محمد راغب طبيب عظام مقيم بمستشفى المنيا الجامعي، وتم نقل الجثة للمستشفى وإزالة آثار الحادث، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وكان الطريق الصحراوى الغربي، شهد أمس حادث اصطدام سيارة ملاكي بعمود إنارة أمام مركز أبوقرقاص، ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 3 آخرين.

وتلقت الأجهزة الأمنية إخطارا بوقوع حادث اصطدام سيارة ملاكي بعمود إنارة بالطريق الصحراوي الغربي أمام مركز أبوقرقاص بجنوب المحافظة، وأسفر الحادث عن وفاة شخص وإصابة 3 آخرين بجروح متفاوتة، بعد أن اختلت عجلة القيادة بيد قائد السيارة مما أدى إلى اصطدامها بعمود الإنارة.

تم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى المنيا العام، وتحرر محضر بالحادث، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق وتم إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير بالطريق.

وأصيب، أمس، 11 شخصا إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة على الطريق الصحراوى الغربي، أمام مركز ملوي.

وكانت الأجهزة الأمنية تلقت إخطارا بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي بين مركزي ملوي ودير مواس، وأسفر الحادث عن إصابة 11 شخصا ما بين كسور مضعفة وسحجات وكدمات وارتجاج بالجمجمة.