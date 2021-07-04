4 من أبناء قرية الناصرية في المنيا بين ضحايا حرائق قبرص

أكد أهالي قرية الناصرية التابعة لمركز بني مزار في شمال محافظة المنيا، أن 4 من أبنائها لقوا مصرعهم بين ضحايا حرائق مزارع قبرص، خاصة وأن عدد كبير من الشباب يعملون هناك.

وتعيش قرية الناصرية حالة من القلق والترقب، لمعرفة أسماء الضحايا الأربعة، خاصة وأنه لم يتوصل أحد إلى الضحايا في ظل وجود أكثر من 100 شاب بالقرية يعملون داخل مزارع قبرص.

وقال أحد أفراد الجالية المصرية في قبرص، إن أحد المصريين الأربعة المتوفيين كان زفافه اليوم في قبرص، فيما وصل اثنين منهم إلى الأراضي القبرصية قبل 15 يومًا فقط، والاثنين الآخرين يقيمان في قبرص منذ فترة.

وذكر أن الأربعة مصريين من قرية الناصرية بمركز بني مزار في محافظة المنيا، ويعملون في مزرعة للطماطم، وأعمارهم تتراوح بين 24 و35 عاما، توفوا في حرائق الغابات بقبرص بعدما حاصرتهم النيران لدى استقلالهم السيارة، رغم محاولتهم الفرار منها.

وعن تفاصيل الحادث، نقلا عن شهود عيان، إن الشباب عندما أدركوا خطورة الحريق، حاولوا الخروج من المنطقة على متن شاحنة في عكس الاتجاه الذي كانت تتصاعد منه النيران، لكن انقلبت الشاحنة على منحدر بسبب الدخان الكثيف على ما يبدو، مضيفًا أنه وفقا لتتبع آثارهم صباح اليوم، فإنهم حاولوا تسلق المنحدر سيرًا على الأقدام، لكنهم فشلوا في الهروب.

وكانت الحكومة القبرصية، أعلنت صباح اليوم وفاة 4 مصريين يعملون في مزارع بمنطقة أودو، بعد العثور على سيارتهم محترقة جراء حرائق الغابات التي سببتها ارتفاع درجات الحرارة في قبرص.

من جانبها، قالت السفارة المصرية في قبرص، إن السفير عمرو حمزة، وطاقم من السفارة صباح اليوم، توجهوا صباح اليوم إلى المنطقة التي وقعت بها الحرائق، واجتمعوا مع عدد من المسئولين القبارصة على رأسهم كل من وزراء الداخلية والصحة والزراعة القبارصة، ورئيس جهاز الشرطة، لمتابعة الأمر والاطلاع على كافة التفاصيل.

وأكدت أن السفير المصري، طالب بضرورة الإسراع في الإجراءات لنقل جثامين المصريين الأربعة إلى أرض الوطن.