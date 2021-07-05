عقوبات عدم تركيب الملصق الإلكتروني.. سحب الترخيص والحبس 6 أشهر

في الوقت الذي تحث فيه وزارة الداخلية مالكي المركبات على تركيب الملصق الإلكتروني، أعلنت الوزارة يونيو الماضي، عن عدد من العقوبات ستوقع على مخالفي قرار تركيب الملصق الإلكتروني، بداية من شهر سبتمبر المقبل، وتوقع عقوبات عدم تركيب الملصق الإلكتروني بتفعيل العقوبات الواردة بقانون المرور تجاه المركبات التى لم تركب الملصق أو ذات الملصق التالف أو المتعمد إخفاؤه، أو التي عبث بالملصق الخاص بها، وفقد صلاحيته.

أنواع عقوبات عدم تركيب الملصق الإلكتروني

وتشمل عقوبات عدم تركيب الملصق الإلكتروني سحب الترخيص لمدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد عن 3 أشهر، أو الحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 300 جنيه، ولا تزيد عن 1500 جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين.

وتواصل الوزارة تقديم الخدمة الإلكترونية التي تمكن مالكي المركبات ذات التراخيص السارية بأنواعها كافة، من طلب تركيب ملصق إلكتروني، وسداد الرسوم المطلوبة إلكترونيًا، من خلال موقع بوابة مرور مصر، على أن تسلم الرخصة القديمة والحصول على الجديدة المدون بها عبارة «ذات ملصق إلكتروني»، واستلام الملصق الإلكتروني، وتركيبه على المركبة بمعرفة المختصين بوحدة المرور، عن طريق شباك واحد فقط.

تسهيلات لتركيب الملصق الإلكتروني

وخلال الفترة الماضية، فعّلت الأجهزة الأمنية إجراءات سحب الرخص من مخالفي عدم تركيب الملصق الإلكتروني على الطرق، لكن اكتفت فقط بإرسالها لوحدات المرور، دون تطبيق أي غرامات، وأتاحت تركيبه عبر الإنترنت.

وتسجل البيانات الخاصة بالمواطن عن طريق الموقع الرسمى لوزارة الداخلية www.moi.gov.eg، من خلال الدخول مباشرة على بوابة مرور مصر، واختيار خدمة سداد رسوم إصدار الملصق الإلكتروني Traffic.moi.gov.e، واختيار خدمات المركبات.

كما قررت وزارة الداخلية، إعادة العمل بالفترة الإضافية بوحدات تراخيص المرور على مستوى الجمهورية، من الساعة 5 حتى 8 مساءً، المخصصة لتركيب الملصق الإلكتروني.