باقي 73 يوما.. عقوبة عدم تركيب الملصق الإلكتروني «الحبس أوالغرامة»

الملصق الإلكتروني عبارة عن تقنية حديثة مفعلة من قبل وزارة الداخلية للحد من السرقات ورصد اللصوص وسرعة ضبطهم، كما أنه يساهم في تحديد أماكن الزحام ويرشد عنها غرف المتابعة المرورية التي تراقب من خلال الملصق الإلكتروني حركة السيارات والزحام في الميادين والشوارع وبالتالي تتخذ إدارات المرور قراراتها بالتحرك لفك الزحام وسحب الكثافات المرورية من على الطرق، لذلك فإن أهمية الملصق جعلت وزارة الداخلية تفعل عقوبات صارمة لعدم تركيب الملصق وتصل للحبس.

مطلع سبتمبر

وحددت وزارة الداخلية مطلع شهر سبتمبر المقبل، لتفعيل العقوبات الواردة بقانون المرور تجاه المركبات التي لم تركب الملصق، أو ذات الملصق التالف أو المتعمد إخفاءه، أو التي عبث بالملصق الخاص بها وفقد صلاحيته، وتكون العقوبات المنصوص عليها في القانون المفعل مؤخرًا :"سحب الترخيص لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن 3 أشهر - الحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 300 جنيه ولا تزيد عن 1500 جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين".

وقالت مصادر أمنية إن أجهزة الأمن تلتزم بتطبيق القانون لأن القانون يتم تطبيقه على جميع المواطنين، من أجل الحد من المخالفات والجرائم، وأن جميع الخارجين على القانون سيكونوا هدفًا مشروعًا للشرطة.

الخدمات إلكترونية

وأعلنت وزارة الداخلية تفاصيل تسجيل البيانات الخاصة بالمواطن عن طريق الموقع الرسمي لوزارة الداخلية www.moi.gov.eg أو الدخول مباشرة على بوابة مرور مصرTraffic.moi.gov.eg، اختيار خدمات المركبات، اختيار خدمة سداد رسوم إصدار الملصق الإلكتروني، سداد رسوم الخدمة المطلوبة، كما تواصل وزارة الداخلية تقديم الخدمة الإلكترونية التي تمكن مالكي المركبات ذات التراخيص السارية بكافة أنواعها من القيام بطلب تركيب ملصق إلكتروني وسداد الرسوم المطلوبة إلكترونياً من خلال موقع بوابة مرور مصر، على أن يتم تسليم الرخصة القديمة والحصول على الرخصة الجديدة المدون بها عبارة (ذات ملصق إلكتروني) واستلام الملصق الإلكترونى وتركيبه على المركبة بمعرفة المختصين بوحدة المرور عن طريق شباك واحد فقط.