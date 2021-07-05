بعد وفاة طفل.. غلق حمام سباحة وإحالة المسؤولين عنه للتحقيق في الفيوم

أحالت الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الفيوم، المسؤولين عن حمام السباحة بنادي قارون الرياضي للتحقيق، صباح اليوم الاثنين، كما أمرت بإغلاق حمام السباحة بعد قيام النيابة بإجراء المعاينة، وذلك عقب وفاة الطفل أنس عاطف عبد الحكم، غرقاً داخل حمام السباحة أمس .

الشؤون القانونية تعد تقريراً حول غرق الطفل «أنس»

وقالت الدكتور منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالفيوم، في تصريحات خاصة لـ «الوطن» إنّ المستشار القانوني لمديرية الشباب والرياضة بمحافظة الفيوم، موجود الآن في قسم شرطة أول الفيوم، لحضور التحقيقات، كما أنّه حضر معاينة النيابة لحمام السباحة محل غرق «الطفل أنس»، ثم إغلاق حمام السباحة.

وأضافت وكيل وزارة الشباب والرياضة بالفيوم، أنّ المستشار القانوني سيقدم لها تقريراً مفصلاً بالواقعة خلال نصف ساعة، يتضمن المخالفات والتقصير والإهمال الذي حدث والمسؤول عنه والذي تسبب في وفاة الطفل أنس تمهيداً لإتخاذها الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وفاة الطفل أنس غرقاً في حمام السباحة

وكانت محافظة الفيوم، شهدت واقعة مؤسفة مساء أمس الأحد، بعدما غرق الطفل أنس في حمام السباحة خلال دخوله للاستحمام فيه هرباً من ارتفاع درجة الحرارة خلال الفترة المفتوحة.

صدمة بين رواد نادي قارون بسبب وفاة الطفل أنس

وتحوّل النادي إلى ساحة للبكاؤ والصراخ من الأطفال وأسرهم بعدما شاهدوا جثة الطفل أنس في حمام السباحة، فيما سقطت والدته مغشياً عليها، واحتضن والده جثته وظل يحركها أملاً في أن يستيقظ ابنه، وجرى تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.