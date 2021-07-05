عاجل.. انتشال جثتين من نيل القناطر الخيرية

انتشلت قوات الإنقاذ النهري بمدينة القناطر الخيرية جثتي شابين فى العقد الثانى من العمر، من أمام كوبرى محمد على القديم، زجرى نقل الجثتين إلى مستشفى القناطر الخيرية العام وتحرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وطلبت تحريات المباحث وكلفت إدارة البحث الجنائي بالكشف عن هويتهما.

تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من الإدارة العامة لشرطة المسطحات يفيد بورود بلاغا من مجموعة من الصيادين بالعثور على جثتين لشابين غرقا فى نهر النيل بجوار كوبرى محمد على القديم بجوار موقف السيارات.

انتقلت قوات الإنقاذ النهرى وتم انتشال الجثتين لشابين فى العقد الثانى من العمر ولا توجد بهما أى إصابات ظاهرية ولا توجد بحوزتهما أية متعلقات شخصية تدل على هويتهما وتم نقل الجثتين لمستشفى القناطر العام تحت تصرف النيابة العامة فتولت التحقيق وطلبت تحريات المباحث.

في وقت سابق لقي طالب بالصف الثانوى الثانوى مصرعه غرقا فى الرياح المنوفى بالقناطر الخيرية وانتقلت على الفور قوات الانقاذ وتم انتشال الجثة ونقلها لمسشتفى القناطر الخيرية العام وتحرر محضرا بالواقعة وصرحت النيابة بدفن الجثة.

تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من شرطة المسطحات بغرق شخص فى الرياح المنوفى بالقناطر الخيرية وانتقلت على الفور قوات الإنقاذ النهرى وبالبحث تم إنتشال الجثة وتبين أنها لطالب بالصف الثانى الثانوى يدعى «محمد.ع.ا»، لا توجد به إصابات ظاهرية وتم نقل الجثة للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.