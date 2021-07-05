تكليف مدير أورام المنيا بتشغيل 3 مستشفيات تابعة للمراكز المتخصصة

كلفت وزارة الصحة الدكتور أحمد جمال محمود، مدير عام مركز أورام المنيا، بمتابعة تشغيل المستشفيات المنضمة حديثا لأمانة المراكز الطيبة المتخصصة الواقعة بنطاق محافظة المنيا، علي أن يعد تقريرا أسبوعيا يعرض علي رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة بما تم من أعمال.

وتشمل المستشفيات المنضمة حديثا لأمانة المراكز الطبية المتخصصة: «سمالوط النموذجى، ديرمواس التخصصي، ومستشفى ملوى التخصصي».

ويعد الدكتور «جمال» من القادة المميزين الذين يبنون استراتيجيات عملهم على الأفكار والأهداف بعيدة المدى وليس على سياسات العمل الجاهزة، ويؤثّر بشكل مباشر على طريقة تفكير الآخرين بفضل شغفهم وتفَانيهم، ويتمتع بالقدرة على إقناع الآخرين برؤية وهدف المؤسسة، وجعلهم يتبعونها ويسعون إلى تحقيقها.

وفي سياق أخر، أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، عن تنظيم قافلة طبية وعلاجية لأهالي قرية بني سعيد التابعة لمركز أبوقرقاص في جنوب المحافظة، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة، بدءا من اليوم الإثنين، وعلى مدار يومي 5و6 من يوليو الجاري، وذلك في إطار جهود الدولة لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين بالمجان.

وأوضح الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن القافلة تضم العديد من التخصصات منها «الأطفال - الباطنة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر»، مشيرا إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها الدولة لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق محافظة المنيا، وتقدم جميع الخدمات والأدوية والفحوصات الطبية بالمجان.