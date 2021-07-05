 ضبط 114 قضية مخدرات وتنفيذ 46 ألف حكم قضائي في يوم واحد

شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية أسفرت جهودها، خلال 24 ساعة، عن ضبط 24 قطعة أسلحة نارية بحوزة 24 متهمًا، وتنفيذ 46313 حكمًا قضائيًا متنوعًا، وضبطت 114 قضية مخدرات بحوزة 118 متهمًا، و22 هاربًا و15 متهمين بممارسة أعمال البلطجة، و364 دراجة نارية مخالفة، و24372 مخالفة مرورية، وإعادة 3 دراجات مبلغ بسرقتهما، وضبط 5 تشكيلات عصابية.

كما تمكّنت وزارة الداخلية، من فحص 37 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 7 منهم، وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.